Эта светящаяся инсталляция в форме национального дерева Объединённых Арабских Эмиратов вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Её..

Рекорд Книги Гиннесса: инсталляцию из 3000 лампочек с солнечными батареями сделали в ОАЭ

[Эмма Брейн, представительница Книги Гиннесса]:

«Это совершенно новый рекорд. Надо было установить 2000 лампочек, и они должны были гореть пять минут. Но лампочек было 3000, и это невероятно. И очень приятно то, что это проект со смыслом».

Эта светящаяся инсталляция в форме национального дерева Объединённых Арабских Эмиратов вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Её создали школьники из Дубая. Они собрали инсталляцию из 3000 лампочек, работающих от маленьких солнечных батарей. Рекорд зафиксировали представители книги Гиннесса.

Школьники создали инсталляцию, чтобы привлечь внимание общества к тому, что сейчас в мире многие по-прежнему живут без электричества. Также дети напомнили о том, что важно заботиться о природе.

[школьница]:

«Если менять мир к лучшему в молодости, то это воодушевит изменять его к лучшему и тогда, когда мы повзрослеем и станем более социально ответственными».

Национальное дерево ОАЭ называется «гаф». Оно поглощает много углерода, перерабатывая его в кислород.

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Все 3000 лампочек с солнечными батареями, из которых сформировано дерево гаф, передадут филиппинской деревне, где нет электричества.

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