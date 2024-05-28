Рекорд Книги Гиннесса: инсталляцию из 3000 лампочек с солнечными батареями сделали в ОАЭ

Эта светящаяся инсталляция в форме национального дерева Объединённых Арабских Эмиратов вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Её..
Дата загрузки: 2024-05-29
[Эмма Брейн, представительница Книги Гиннесса]:
«Это совершенно новый рекорд. Надо было установить 2000 лампочек, и они должны были гореть пять минут. Но лампочек было 3000, и это невероятно. И очень приятно то, что это проект со смыслом».
Школьники создали инсталляцию, чтобы привлечь внимание общества к тому, что сейчас в мире многие по-прежнему живут без электричества. Также дети напомнили о том, что важно заботиться о природе.
[школьница]:
«Если менять мир к лучшему в молодости, то это воодушевит изменять его к лучшему и тогда, когда мы повзрослеем и станем более социально ответственными».
Национальное дерево ОАЭ называется «гаф». Оно поглощает много углерода, перерабатывая его в кислород.
Все 3000 лампочек с солнечными батареями, из которых сформировано дерево гаф, передадут филиппинской деревне, где нет электричества.
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