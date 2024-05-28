fb pixel
Телеканал NTD

Рекорд Книги Гиннесса: инсталляцию из 3000 лампочек с солнечными батареями сделали в ОАЭ

Рекорд Книги Гиннесса: инсталляцию из 3000 лампочек с солнечными батареями сделали в ОАЭ

Эта светящаяся инсталляция в форме национального дерева Объединённых Арабских Эмиратов вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Её..

Дата загрузки: 2024-05-29

Рекорд Книги Гиннесса: инсталляцию из 3000 лампочек с солнечными батареями сделали в ОАЭ
Эта светящаяся инсталляция в форме национального дерева Объединённых Арабских Эмиратов вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Её создали школьники из Дубая. Они собрали инсталляцию из 3000 лампочек, работающих от маленьких солнечных батарей. Рекорд зафиксировали представители книги Гиннесса.

[Эмма Брейн, представительница Книги Гиннесса]:
«Это совершенно новый рекорд. Надо было установить 2000 лампочек, и они должны были гореть пять минут. Но лампочек было 3000, и это невероятно. И очень приятно то, что это проект со смыслом».

Школьники создали инсталляцию, чтобы привлечь внимание общества к тому, что сейчас в мире многие по-прежнему живут без электричества. Также дети напомнили о том, что важно заботиться о природе.

[школьница]:
«Если менять мир к лучшему в молодости, то это воодушевит изменять его к лучшему и тогда, когда мы повзрослеем и станем более социально ответственными».

Национальное дерево ОАЭ называется «гаф». Оно поглощает много углерода, перерабатывая его в кислород.

Все 3000 лампочек с солнечными батареями, из которых сформировано дерево гаф, передадут филиппинской деревне, где нет электричества.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...