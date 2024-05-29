В Аргентине поклонники знаменитых фильмов и комиксов на три дня окунулись в праздник. В Буэнос-Айресе проходит..

Поклонники косплея нарядились в костюмы любимых персонажей на фестивале Comic-Con в Буэнос-Айресе

В Аргентине поклонники знаменитых фильмов и комиксов на три дня окунулись в праздник. В Буэнос-Айресе проходит фестиваль Comic-Con, посвящённый индустрии развлечений. Многие гости перевоплощаются в любимых персонажей.

Фернандо Монтсеррат – специалист по логистике, но сегодня примерил на себя образ Мандалорца из одноимённого сериала.

[Фернандо Монтсеррат, гость фестиваля]:

«Это счастье – быть немного похожим на актёра Педро Паскаля. Я тоже чилиец. Люди, с которыми я здесь общаюсь, проявляют ко мне большую симпатию. Я вернусь в Чили счастливым».

Диего Лопес – владелец магазина и поклонник «Звёздных войн». Считает, что главная цель фестиваля – весело провести время.

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[Диего Максимилиано Лопес, гость фестиваля]:

«Нам нравится то, что мы делаем. У нас есть работа, но мы также находим время на увлечения. Веселитесь, получайте удовольствие от жизни, а также фотографируйте и знакомьтесь с людьми».

Ромина Ванелли – дизайнер и визажист. Сама создаёт костюмы любимых героев. В конкурсе на фестивале участвует в образе Малефисенты.

[Ромина Ванелли, гостья фестиваля]:

«Поучаствовать в конкурсе – моя мечта. Не важно, смогу ли победить, потому что я много лет хотела выступить на конкурсе, но у меня не было возможности. А теперь я это сделала, поэтому счастлива».

Гости фестиваля также могут пообщаться с актёрами. В числе тех, кто приехал на мероприятие, – Энцо Вогринчич. Уругвайский актёр снялся в фильме-катастрофе «Общество снега».

Здесь можно увидеть и таких актёров, которые знакомы зрителям в основном только по голосу. Венесуэлец Хуан Гусман озвучивает героев разных мультфильмов.

[Хуан Гусман, актёр озвучивания из Венесуэлы]:

«Мне есть за что поблагодарить поклонников, а также Интернет, поскольку актёров озвучивания раньше никто не знал. Никто не знал, кто такой актёр озвучивания. А благодаря социальным сетям и поклонникам, которые нашли время создать страницы, показана вся проделанная нами работа, даже та, о которой мы уже забыли».

Фестиваль Comic-Con за три дня посетили 100 000 гостей.

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