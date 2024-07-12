Чаепитие для зверей: необычная инсталляция появилась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прямо посреди города под раскидистым деревом идёт чаепитие. Все гости – редкие животные, которых..
Дата загрузки: 2024-07-12
На бронзовом диване сидят бегемот, масайский жираф, африканский слон, бенгальский тигр, коала, шимпанзе, зебра Греви, северный белый носорог, лев, горная горилла, орангутан и арабская рыжая лисица. Все пьют чай и угощаются пончиками и пирожными.[жительница Нью-Йорка]:
«Это удивительно. Мы и не думали, что увидим что-то подобное». [жительница Нью-Йорка]:
«Инсталляция похожа на какой-то праздник. Может быть, на чаепитие по случаю дня рождения. Это очень мило».
Инсталляция – это своего рода напоминание людям о том, что биоразнообразие планеты находится под угрозой. Сокращаются популяции животных, птиц, рептилий и насекомых. Каждый вид важен для природы в целом.
Бронзовая инсталляция будет стоять в Нью-Йорке до конца мая следующего года.
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