Чаепитие для зверей: необычная инсталляция появилась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прямо посреди города под раскидистым деревом идёт чаепитие. Все гости – редкие животные, которых..

В Нью-Йорке прямо посреди города под раскидистым деревом идёт чаепитие. Все гости – редкие животные, которых на планете осталось немного. Такую необычную инсталляцию сделали австралийские скульпторы.

На бронзовом диване сидят бегемот, масайский жираф, африканский слон, бенгальский тигр, коала, шимпанзе, зебра Греви, северный белый носорог, лев, горная горилла, орангутан и арабская рыжая лисица. Все пьют чай и угощаются пончиками и пирожными.

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[жительница Нью-Йорка]:«Это удивительно. Мы и не думали, что увидим что-то подобное».[жительница Нью-Йорка]:«Инсталляция похожа на какой-то праздник. Может быть, на чаепитие по случаю дня рождения. Это очень мило».

Инсталляция – это своего рода напоминание людям о том, что биоразнообразие планеты находится под угрозой. Сокращаются популяции животных, птиц, рептилий и насекомых. Каждый вид важен для природы в целом.

Бронзовая инсталляция будет стоять в Нью-Йорке до конца мая следующего года.

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