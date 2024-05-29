Израильские танки продвинулись к центру Рафаха на юге Газы

Палестинцы пытаются найти уцелевшие вещи в полуразрушенном палаточном лагере. Как заявляют подконтрольные ХАМАС органы здравоохранения Газы, это результат авиаудара Израиля. По их данным, он привёл к гибели людей. [палестинка]:«Мы хотим пойти, но не знаем, куда идти. Нам сказали, что это безопасное место».

Израильские военные отрицают, что наносили удар по палаточному лагерю.

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При этом свидетели сообщают, что израильские танки продвинулись к центру Рафаха, впервые за время трёхнедельного штурма южного города.

Несколько дней назад после другого израильского авиаудара в палаточном лагере Рафаха произошёл пожар, в результате которого погибло, по меньшей мере, 45 человек. Инцидент вызвал международное осуждение. В адрес Израиля стали звучать призывы выполнить постановление Международного суда и прекратить наступление.

Израиль заявил, что атаковал командиров ХАМАС и не намеревался причинять ущерб мирному населению. По словам представителя армии, согласно предварительному расследованию, возгорание могло быть вызвано тем, что возле комплекса, по которому был нанесён удар, сдетонировал склад с боеприпасами.

[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:«Сам по себе наш удар не смог бы разжечь пожар такого размера».

Между тем, Испания, Ирландия и Норвегия официально признали палестинское государство.

[Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии]:«Ирландия официально признает государство Палестина».

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна признаёт единое палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег, под управлением Палестинской национальной администрации со столицей в Восточном Иерусалиме.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:«Признание Палестины не направлено против кого-либо, особенно против Израиля. Наше решение отражает наше абсолютное неприятие ХАМАС».

А парламент Дании во вторник отклонил предложение о признании палестинского государства. Он поддержал мнение правительства о том, что необходимые условия отсутствуют.

Израиль заявляет, что хочет истребить боевиков ХАМАС, скрывающихся в Рафахе, и спасти заложников, которых там держат.

По данным ООН, с начала мая от израильского наступления бежало около миллиона палестинцев. Многие из них неоднократно перемещались.

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