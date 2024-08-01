В Европе продолжают бушевать лесные пожары

Пожарные продолжают тушить лесной пожар в Бенасау в испанской провинции Аликанте. Распространение огня удалось остановить, но..

Пожарные продолжают тушить лесной пожар в Бенасау в испанской провинции Аликанте. Распространение огня удалось остановить, но из-за сильного ветра ситуация остаётся опасной.

Из Бенасау и близлежащего городка Пенагила эвакуированы несколько сотен жителей. Им разрешили вернуться в свои дома, но только для того, чтобы проверить сохранность имущества и взять необходимые вещи.

Фермер-птицевод Франсиско хотел остаться, но ему не разрешили. Вернувшись, он обнаружил, что часть земли выгорела, но птицы уцелели.

[Франсиско Монллер, фермер]:

«У меня там примерно 30 000 птиц. Конечно, я беспокоился, что огонь может добраться до амбара, поэтому остался. Но когда прибыли пожарные, полиция заставила меня уехать».

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А это Рим. Здесь сильный пожар напугал местных жителей. Он вспыхнул в районе холма Монте-Марио, подобравшись к зданию суда и центру телерадиовещания. Власти эвакуировали людей из нескольких офисных зданий и жилых домов. Очевидцы даже слышали взрывы. Известно, что сгорели несколько автомобилей. На борьбу с огнём направили десять пожарных расчётов.

[жительница Рима]:

«Это очень масштабный пожар. Он начался в обед и продолжался до конца дня». [жительница Рима]:

«Я вернулась из офиса около трёх часов и увидела, что над улицей поднимаются клубы чёрного дыма. Затем разгорелся сильный огонь. Всё было очень плохо».

Ранее региональное управление гражданской защиты предупреждало о высоком риске возникновения пожаров в Риме. В итальянской столице экстремальная жара – днём температура превышает 35 градусов.

Между тем в Черногории ситуация с лесными пожарами стабилизируется. Взять их под контроль удалось после того, как ослабел ветер. Однако рядом с курортным городом Сутоморе на Адриатическом побережье пожар снова набрал силу. Пламя уже почти потушили, и угрозы городу нет.

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