Балканы в огне: лесные пожары вызывают эвакуации и уничтожают дома

Туристы купаются в море на курорте Шенгини в Албании, несмотря на дым от лесного пожара, который..
Дата загрузки: 2024-07-31
«Я не вижу никакой опасности, потому что нахожусь на берегу моря, и огонь не может перейти дорогу. Но другие люди и их имущество в опасности». [местный житель]:
«Пожар начался там, и он был очень маленьким. Они не потушили его вовремя, и теперь вся гора охвачена огнём. Скоро он дойдёт и до нас».
От пожаров страдают и другие балканские страны. Это прибрежный хорватский город Задар. Здесь пожарные самолёты сбрасывают воду на районы вблизи аэропорта.[Славко Тучакович, глава местной пожарной команды]:
«Ситуация сложная. Мы защищаем дома, задействованы пожарные машины. Людей, проживающих вблизи казарм и места пожара, эвакуировали. Все в безопасности».
А этот пожар пылает недалеко от хорватского курорта Шибеник. В этом районе огонь уничтожил уже около 450 гектаров соснового леса.
Тем временем, пожарным в Болгарии пришлось приостановить борьбу огнём в горном районе Славянка недалеко от границы с Грецией, поскольку там начали взрываться мины времён холодной войны.
Несмотря на то, что здесь выкопали 15-метровый ров для защиты от огня, сильный ветер перенёс пламя с греческой стороны.
В Северной Македонии пожар недалеко от границы с Грецией сжёг, по меньшей мере, пять домов и вызвал эвакуацию. В районе отключены электричество и телефонная связь. Сообщается об одном погибшем.[местный житель]:
«Куда ни посмотри, везде пожар. Я не уверен, вызвано ли это человеческим фактором или какой-то аварией».
Последний месяц в регионе наблюдались более высокие, чем обычно, температуры и сухие условия. Это создало идеальные условия для лесных пожаров.
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