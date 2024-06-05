Нарендра Моди в третий раз подряд станет премьер-министром Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о победе своего альянса на всеобщих выборах. 73-летний политик – второй..

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о победе своего альянса на всеобщих выборах. 73-летний политик – второй премьер-министр в истории страны, который останется на посту в третий раз подряд.

При этом правая националистическая партия Моди «Бхаратия джаната парти» не достигла парламентского большинства. Ей пришлось объединиться с союзниками. Альянс получил 286 из 543 мест в парламенте Индии, что даёт ему право сформировать правительство. Однако теперь Моди не сможет единолично принимать решения. Ему придётся прислушиваться к мнению политиков из союзных партий.

Эти выборы для Моди стали самыми неудачными за последние десять лет. В 2014 году его партия получила 282 места в парламенте, а в 2019-м – более 303. В этот раз премьер-министр надеялся, что «Бхаратия джаната парти» займёт 370 кресел, а весь альянс – 400.

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Очевидно, что у Моди теперь меньше сторонников. В самом густонаселённом штате страны Уттар-Прадеш его партия получила наихудшие результаты.

Одновременно оппозиционные политические силы смогли заручиться большей поддержкой избирателей. Так, левая партия «Индийский национальный конгресс», которую возглавляет Рахул Ганди, получила около 100 мест в парламенте. А весь оппозиционный альянс левых сил INDIA – более 200.

Между тем Нарендра Моди назвал успех своей партии крупнейшей победой демократии в мире. При его правлении индийская экономика заняла пятое место по объёму ВВП. Теперь Моди обещает вывести её на третье место в мире. Он также намерен развивать оборонную промышленность, создавать рабочие места для молодёжи и поддерживать сельское хозяйство.

В голосовании в Индии участвовали более 640 миллионов избирателей. Эти выборы стали самыми масштабными в мире.

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