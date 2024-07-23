В Канаде целый город эвакуировали из-за лесного пожара

На востоке Канады тысячи людей остаются в эвакуации из-за лесного пожара. Все 10 тысяч жителей города..

На востоке Канады тысячи людей остаются в эвакуации из-за лесного пожара.

Все 10 тысяч жителей города Лабрадор в отдалённой провинции Ньюфаундленд и Лабрадор были эвакуированы более 10 дней назад. Это случилось после того, как лесной пожар вышел из-под контроля, за день увеличившись в 16 раз.

Эвакуация была сложной. Многим пришлось долго и медленно двигаться в длинной веренице из машин.

При этом около 3000 человек временно остановились в городе Хэппи-Вэлли-Гуз-Бей с населением 7000 человек. Это ближайшая к Лабрадору община с ресурсами, необходимыми для размещения эвакуированных. И находится она в 500 километрах.

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Впрочем, по данным властей, ситуация меняется к лучшему. По их словам, люди уже могут постепенно возвращаться в свои дома, поскольку риски возгораний для городка снизились до некритичных.

Сначала вернуться разрешили работникам основных служб и их семьям. Это в том числе сотрудники местного медицинского центра, муниципального правительства, продуктовых магазинов и работники горнодобывающей компании Rio Tinto.

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