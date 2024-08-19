В Турции пытаются справиться с пожарами. В провинции Мугла на юго-западе страны лес горит в районах..

Пожарные и добровольцы борются с лесными пожарами на юго-западе Турции

В Турции пытаются справиться с пожарами. В провинции Мугла на юго-западе страны лес горит в районах Ула и Ятаган. Эта провинция расположена на берегах Средиземного и Эгейского морей и считается частью курортной зоны Турции.

На тушение направлены десятки самолётов и вертолётов, а также наземная техника. Задействованы сотни пожарных. Им помогают добровольцы.

Министр лесного хозяйства сообщил, что в районах возгорания ветер слабый и пожары скоро потушат.

С 15 августа в Турции в лесах и сельской местности зафиксировали 247 пожаров. Из них 241 локализован. В их числе два крупных пожара в западной провинции Измир и в северной провинции Болу. Они начались вечером 15 августа и быстро распространились из-за сильного ветра скоростью 50 километров в час.

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О жертвах не сообщается, но есть десятки пострадавших. В огне погибли дикие и домашние животные. В Измире сгорели 16 домов. Из зоны бедствия эвакуировали 4000 жителей. Выжжены сотни гектаров земли. Полиция задержала не менее шести человек по подозрению в поджоге.

Власти Турции предупреждают, что в ближайшие дни сохранится высокий риск новых лесных пожаров на севере и западе страны. Там сейчас жара, сильные ветры и низкая влажность. Людей просят в следующие полторы недели не жечь костры на природе.

В середине июня лесные пожары бушевали на юго-востоке Турции, в основном в регионах с курдским населением. Стихийное бедствие унесло жизни не менее 12 человек.

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