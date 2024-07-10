Премьер Гаити посетил крупнейшую больницу Порт-о-Пренса, отбитую у бандитов

Этот район в Порт-о-Пренсе ещё недавно контролировали банды. Сейчас вооружённая гаитянская полиция прочёсывает местность, чтобы обеспечить..

[Гарри Кониль, премьер-министр Гаити]:

«Очень важно восстановить контроль над больницей. В любой стране мира больницы не становятся зонами боевых действий, конфликтов и конфронтации. Больные люди приходят сюда за медицинской помощью. Они уже в тяжёлом положении и приходят лечиться. Больница не должна быть зоной военных действий. Мы с этим не согласимся».

Этот район в Порт-о-Пренсе ещё недавно контролировали банды. Сейчас вооружённая гаитянская полиция прочёсывает местность, чтобы обеспечить безопасность премьер-министра Гарри Кониля. Он прибыл сюда осмотреть освобождённую от бандитов больницу. Она крупнейшая в Порт-о-Пренсе.

Больница попала под контроль вооружённых группировок более пяти месяцев назад и с тех пор не работает. Стены здания изрешечены пулями, стёкла выбиты, а внутри разруха.

Больницу и прилегающую территорию освободили от бандитов 7 июля. Гаитянская полиция провела операцию вскоре после того, как в страну прибыли силовики из Кении. Они возглавят многонациональную вооружённую миссию, создание которой одобрила ООН. Задача иностранных правоохранителей – помочь гаитянским коллегам бороться с бандами.

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В Гаити уже много лет действуют вооружённые группировки. Ситуация в стране ухудшилась после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. А в феврале этого года банды ещё больше активизировались. Под их контролем оказалось почти 90% территории Порт-о-Пренса.

Из-за беспорядков и насилия в столице закрылись многие больницы и клиники. И без того слабая система здравоохранения погрузилась в ещё больший кризис. Людей с серьёзными болезнями становиться больше, а ресурсов для их лечения не хватает. При этом в сезоны дождей всегда увеличивается число пациентов с инфекционными заболеваниями.

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