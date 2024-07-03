Трагедия разыгралась на масштабном религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Там началась давка. В..

Давка на севере Индии: более 120 погибших

Трагедия разыгралась на масштабном религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Там началась давка. В результате погиб, по меньшей мере, 121 человек.

Инцидент произошёл в деревне Хатрас примерно в 200 километрах от столицы Нью-Дели.

[Рекха, выжившая]:

«Давка случилась после того, как закончилась проповедь. Те, кто упал, уже не смогли подняться. Их насмерть затоптала толпа».

Как сообщается, полиция дала разрешение на собрание не более 80 тысяч человек. Однако на мероприятие собралось около 250 тысяч.

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Пострадавших доставили в больницы. Число погибших может возрасти.

[Мехтаб Сингх, муж погибшей]:

«Умерли мои жена, тётя и сестра, все из нашей деревни. Вернулась домой только моя дочь, которая была с ними». [муж и сын погибших]:

«Я потерял жену и мать… Я потерял всё. Теперь у меня ничего нет». [Камала, мать погибшей]:

«Моя дочь была в порядке, когда её привезли в больницу. Она подавала воду другим пострадавшим, помогала им. Она позвонила моему брату, сообщив, что благополучно добралась до больницы. Но к тому времени, когда мой брат приехал в больницу, моя дочь умерла».

Как сообщили журналистам власти штата, среди жертв – 108 женщин и семеро детей.

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