Достигнув Луны, Индия обращает свой взор на Солнце

23 августа 2023 года Индия стала первой страной, которая посадила космический аппарат вблизи южного полюса Луны...
Дата загрузки: 2024-08-21
Это был исторический шаг на неизведанную территорию, где, по мнению учёных, могут быть жизненно важные запасы замороженной воды.
Это также был технологический триумф самой густонаселённой страны мира после неудачной попытки в 2019 году. Индия стала лишь четвёртой страной в истории, которая достигла этой цели после США, Китая и СССР.[Паллава Багла, писатель и эксперт в области космоса]:
«Индийское космическое агентство в августе прошлого года успешно посадило модуль «Викрам» вблизи южного полюса Луны. Индия стала первой страной в мире, совершившей мягкую посадку в этом районе».
Многие страны и частные компании интересуются регионом южного полюса, потому что в постоянно затенённых лунных кратерах может быть замёрзшая вода. А она пригодится для производства питьевой воды и ракетного топлива во время будущих пилотируемых миссий.
Луноход «Прагъян» подтвердил наличие на спутнике Земли серы и ряда металлов. Через две недели после посадки его перевели в спящий режим. Индийская организация космических исследований заявила, что марсоход выполнил поставленные перед ним задачи.
Вскоре после этого Индия начала свою первую космическую миссию по изучению Солнца с помощью аппарата «Адитья-L1». В январе он достиг намеченной точки примерно в полутора миллионах километров от Земли. Зонд оснащён датчиками для изучения солнечной короны, хромосферы, фотосферы и солнечного ветра.
В октябре этого года Индия планирует свою первую миссию на Международную космическую станцию в сотрудничестве с США.
Кроме того, страна работает над тяжёлой ракетой, которая могла бы доставить индийцев на Луну, а также над миссиями на Марс и Венеру.
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