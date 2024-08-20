Достигнув Луны, Индия обращает свой взор на Солнце

23 августа 2023 года Индия стала первой страной, которая посадила космический аппарат вблизи южного полюса Луны. Индийская ракета стартовала 14 июля 2023 года в рамках миссии «Чандраян-3». А спустя более месяца удачно прилунилась.

Это был исторический шаг на неизведанную территорию, где, по мнению учёных, могут быть жизненно важные запасы замороженной воды.

Это также был технологический триумф самой густонаселённой страны мира после неудачной попытки в 2019 году. Индия стала лишь четвёртой страной в истории, которая достигла этой цели после США, Китая и СССР.

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[Паллава Багла, писатель и эксперт в области космоса]:

«Индийское космическое агентство в августе прошлого года успешно посадило модуль «Викрам» вблизи южного полюса Луны. Индия стала первой страной в мире, совершившей мягкую посадку в этом районе».

Многие страны и частные компании интересуются регионом южного полюса, потому что в постоянно затенённых лунных кратерах может быть замёрзшая вода. А она пригодится для производства питьевой воды и ракетного топлива во время будущих пилотируемых миссий.

Луноход «Прагъян» подтвердил наличие на спутнике Земли серы и ряда металлов. Через две недели после посадки его перевели в спящий режим. Индийская организация космических исследований заявила, что марсоход выполнил поставленные перед ним задачи.

Вскоре после этого Индия начала свою первую космическую миссию по изучению Солнца с помощью аппарата «Адитья-L1». В январе он достиг намеченной точки примерно в полутора миллионах километров от Земли. Зонд оснащён датчиками для изучения солнечной короны, хромосферы, фотосферы и солнечного ветра.

В октябре этого года Индия планирует свою первую миссию на Международную космическую станцию в сотрудничестве с США.

Кроме того, страна работает над тяжёлой ракетой, которая могла бы доставить индийцев на Луну, а также над миссиями на Марс и Венеру.

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