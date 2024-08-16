Самая высокая в мире инфляция в Аргентине упала до двухлетнего минимума

Аргентинцы, ощутившие на себе бремя самых высоких в мире годовых темпов инфляции, испытывают одновременно и надежду,..
Дата загрузки: 2024-08-16
«Каждый раз, когда пытаешься просто жить, то постоянно падаешь в долговую яму. Я также вижу, что владельцы магазинов пытаются выжить за счёт распродаж. Но этого недостаточно». [Мигель Хамуи, житель Аргентины]:
«Я устал. Без сомнения, ситуация отличается от той, что мы видели до сих пор. Она вселяет надежду».
Как сообщило статистическое агентство INDEC, инфляция в июле составила 4%. Это самый низкий показатель с начала 2022 года. Однако за 12 месяцев по июль инфляция превысила 263%, а это по-прежнему – самый высокий показатель в мире.
Южноамериканская страна пытается выйти из тяжёлого экономического кризиса. На фоне этого в конце прошлого года к власти пришёл либертарианец-аутсайдер Хавьер Милей, поскольку избиратели выбрали радикально новый подход к восстановлению стабильности.
Резкое сокращение расходов Милея помогло укрепить финансовое положение страны, а центральному банку позволило восстановить резервы. Это сдержало инфляцию, но нанесло большой урон экономической активности. Уровень бедности также вырос.
Политика Милея помогла снизить ежемесячную инфляцию более чем с 25% в декабре до 4% в июле. При этом экономика скатилась в рецессию, а сокращение субсидий привело к росту цен на некоторые услуги и товары.
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