Шестерых белых львят представили в зоопарке в пакистанском Карачи

Вот так выглядели шесть белых львят в возрасте двух с половиной недель, родившиеся в зоопарке в..

Вот так выглядели шесть белых львят в возрасте двух с половиной недель, родившиеся в зоопарке в пакистанском городе Карачи. Они появились на свет 24 декабря прошлого года. Каждый весил не больше килограмма. А сейчас львята подросли, и их поместили в открытый вольер.

Детёныши родились у белой львицы Арьи и белого льва Драго. Это оказался самый крупный выводок белых львят в Южной Азии. Хотя все родились здоровыми, но потребовался особый уход.

[Мисам Мехди, ветеринар]:

«Чем больше выводок, тем больше дефицит питательных веществ. Очень важно, чтобы детёныши получали поливитамины и другие вещества. <…> После завершения вакцинации, дегельминтизации и приёма пищевых добавок мы представили львят публике».

Сейчас львята весят 12 килограммов каждый.

[Мисам Мехди, ветеринар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Львице теперь тоже дают витамины, чтобы у неё хватало молока для всех детёнышей. Впрочем, львята уже едят и мясо. Их подкармливают курицей и говядиной.

Пока у маленьких питомцев нет имён. Зоопарк запустил онлайн-конкурс.

[Аамир Сами, сотрудник зоопарка]:

«Дети будут предлагать варианты, а мы выберем имена и назовём львят, как предложат дети».

Белый лев – это не отдельный подвид и не альбинос. Светлый окрас шерсти вызван лейкизмом. Это мутация, которая приводит к потере пигментации наружных покровов – полной или частичной.

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