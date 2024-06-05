Шестерых белых львят представили в зоопарке в пакистанском Карачи

Вот так выглядели шесть белых львят в возрасте двух с половиной недель, родившиеся в зоопарке в..
Дата загрузки: 2024-06-06
Детёныши родились у белой львицы Арьи и белого льва Драго. Это оказался самый крупный выводок белых львят в Южной Азии. Хотя все родились здоровыми, но потребовался особый уход.
[Мисам Мехди, ветеринар]:
«Чем больше выводок, тем больше дефицит питательных веществ. Очень важно, чтобы детёныши получали поливитамины и другие вещества. <…> После завершения вакцинации, дегельминтизации и приёма пищевых добавок мы представили львят публике».
Сейчас львята весят 12 килограммов каждый.
[Мисам Мехди, ветеринар]:
«Наша главная цель – создать для детёнышей естественную среду, насколько это возможно. Их нельзя приручать. Они дикие животные, поэтому и должны жить как звери. Мы оставили их на попечение матери».
Львице теперь тоже дают витамины, чтобы у неё хватало молока для всех детёнышей. Впрочем, львята уже едят и мясо. Их подкармливают курицей и говядиной.
Пока у маленьких питомцев нет имён. Зоопарк запустил онлайн-конкурс.
[Аамир Сами, сотрудник зоопарка]:
«Дети будут предлагать варианты, а мы выберем имена и назовём львят, как предложат дети».
Белый лев – это не отдельный подвид и не альбинос. Светлый окрас шерсти вызван лейкизмом. Это мутация, которая приводит к потере пигментации наружных покровов – полной или частичной.
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