Более 100 человек погибли в индийском штате Керала в результате схода оползней

После проливных дождей не менее трёх оползней сошли в округе Ваянад в индийском штате Керала. Погибли..
Дата загрузки: 2024-07-31
Бедствие произошло рано утром, когда многие спали. Больше всего пострадал район, где находятся плантации чая и кардамона. Там жили 350 семей. Спасти удалось пока только 250 человек.
В зону бедствия власти направили пожарных, полицию, военных и спасателей. Однако добраться до пострадавших районов трудно из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Использовать вертолёты мешают сильные дожди. Синоптики говорят, что они будут продолжаться. Отрезанными от мира остаются четыре деревни.
Терпят бедствие и в Кожикоде. Там началось наводнение. В город направили спасателей.[житель Кожикодеа]:
«Сошёл оползень, и близлежащую дамбу повредило. Река начала выходить из берегов. Вода добралась до нас и затопила улицы».
Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования. Он также пообещал по 2400 долларов компенсации семьям погибших, и по 600 долларов – пострадавшим.
Между тем власти Кералы ожидают, что число погибших увеличится. Это стихийное бедствие в штате стало самым масштабным с 2018 года, когда в результате сильных наводнений погибло почти 400 человек.
В Индии сезон дождей длится с июня по сентябрь. В этот период выпадает большая часть годового объёма осадков. Дожди важны для сельского хозяйства, но часто приводят к оползням и наводнениям.
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