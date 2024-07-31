После проливных дождей не менее трёх оползней сошли в округе Ваянад в индийском штате Керала. Погибли..

Более 100 человек погибли в индийском штате Керала в результате схода оползней

После проливных дождей не менее трёх оползней сошли в округе Ваянад в индийском штате Керала. Погибли 108 человек, ещё более 120 пострадали. 3000 жителей эвакуированы во временные убежища, десятки числятся пропавшими без вести.

Бедствие произошло рано утром, когда многие спали. Больше всего пострадал район, где находятся плантации чая и кардамона. Там жили 350 семей. Спасти удалось пока только 250 человек.

В зону бедствия власти направили пожарных, полицию, военных и спасателей. Однако добраться до пострадавших районов трудно из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Использовать вертолёты мешают сильные дожди. Синоптики говорят, что они будут продолжаться. Отрезанными от мира остаются четыре деревни.

Терпят бедствие и в Кожикоде. Там началось наводнение. В город направили спасателей.

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[житель Кожикодеа]:«Сошёл оползень, и близлежащую дамбу повредило. Река начала выходить из берегов. Вода добралась до нас и затопила улицы».

Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования. Он также пообещал по 2400 долларов компенсации семьям погибших, и по 600 долларов – пострадавшим.

Между тем власти Кералы ожидают, что число погибших увеличится. Это стихийное бедствие в штате стало самым масштабным с 2018 года, когда в результате сильных наводнений погибло почти 400 человек.

В Индии сезон дождей длится с июня по сентябрь. В этот период выпадает большая часть годового объёма осадков. Дожди важны для сельского хозяйства, но часто приводят к оползням и наводнениям.

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