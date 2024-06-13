Канарский миграционный маршрут – самый смертоносный в мире

2024 год стал самым смертоносным для мигрантов, которые пытаются добраться до Испании по Атлантическому, или Канарскому..

2024 год стал самым смертоносным для мигрантов, которые пытаются добраться до Испании по Атлантическому, или Канарскому маршруту. Об этом сообщает организация Walking Borders. Она зарегистрировала более 4800 смертей. В целом в море утонуло около 47 переполненных лодок.

Это подтверждает и Красный крест.

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[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного креста]:«Как все мы знаем, Атлантический маршрут – самый опасный. На нём умирает больше всего людей».

Каждый день в море в попытке совершить опасное путешествие в среднем погибает 33 человека.

[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного креста]:«Может случиться что угодно: лодка может перевернуться, неблагоприятная погода, штормы».

По данным Министерства внутренних дел Испании, за первые пять месяцев этого года мигрантов в Испанию стало прибывать в три с половиной раза больше по сравнению с тем же периодом 2023-го.

[Чема Сантана, эксперт по миграции]:«В марте, апреле и мае люди прибывали непрерывно. Мы говорим о 16 тысячах выживших. Но люди также непрерывно гибли: в этом году уже умерли сотни людей».

Министерство внутренних дел прогнозирует, что в этом году на Канарские острова прибудет 70 000 мигрантов.

[Чема Сантана, эксперт по миграции]:«Учитывая прогноз на 2024 год, прибудет 70 тысяч человек. Несовершеннолетних из них будет 13-15%. Это означает, что в 2024 году могут приехать 10 тысяч несовершеннолетних».

Большие группы мигрантов постоянно пытаются пересечь как южные, так и островные границы Испании. За последние годы Канарский маршрут укрепился в статусе самого смертоносного в мире.

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