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Канарский миграционный маршрут – самый смертоносный в мире

Канарский миграционный маршрут – самый смертоносный в мире

2024 год стал самым смертоносным для мигрантов, которые пытаются добраться до Испании по Атлантическому, или Канарскому..

Дата загрузки: 2024-06-15

Канарский миграционный маршрут – самый смертоносный в мире
2024 год стал самым смертоносным для мигрантов, которые пытаются добраться до Испании по Атлантическому, или Канарскому маршруту. Об этом сообщает организация Walking Borders. Она зарегистрировала более 4800 смертей. В целом в море утонуло около 47 переполненных лодок.

Это подтверждает и Красный крест.

[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного креста]:
«Как все мы знаем, Атлантический маршрут – самый опасный. На нём умирает больше всего людей».

Каждый день в море в попытке совершить опасное путешествие в среднем погибает 33 человека.

[Хосе Антонио Родригес, представитель Красного креста]:
«Может случиться что угодно: лодка может перевернуться, неблагоприятная погода, штормы».

По данным Министерства внутренних дел Испании, за первые пять месяцев этого года мигрантов в Испанию стало прибывать в три с половиной раза больше по сравнению с тем же периодом 2023-го.

[Чема Сантана, эксперт по миграции]:
«В марте, апреле и мае люди прибывали непрерывно. Мы говорим о 16 тысячах выживших. Но люди также непрерывно гибли: в этом году уже умерли сотни людей».

Министерство внутренних дел прогнозирует, что в этом году на Канарские острова прибудет 70 000 мигрантов.

[Чема Сантана, эксперт по миграции]:
«Учитывая прогноз на 2024 год, прибудет 70 тысяч человек. Несовершеннолетних из них будет 13-15%. Это означает, что в 2024 году могут приехать 10 тысяч несовершеннолетних».

Большие группы мигрантов постоянно пытаются пересечь как южные, так и островные границы Испании. За последние годы Канарский маршрут укрепился в статусе самого смертоносного в мире.
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