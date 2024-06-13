Какие подарки подготовили для участников G7 в Италии На этой исторической улице в центре Рима находится мастерская Маурицио Таларико – высококлассного мастера по производству.. Дата загрузки: 2024-06-15

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

На этой исторической улице в центре Рима находится мастерская Маурицио Таларико – высококлассного мастера по производству галстуков. Именно его премьер-министр Италии Джорджа Мелони выбрала в качестве поставщика подарков для лидеров «Большой семёрки» во время саммита в Апулии.

[Маурицио Таларико, владелец магазина]:«Премьер-министрам мужчинам подарим серебряные запонки, изготовленные по моему дизайну. На упаковке будет написано «Таларико для Большой семёрки». Для женщин-премьеров и жён премьеров-мужчин подготовили сумки-шоперы. Эту сумку я создал около полутора лет назад. Она пользуется успехом».

А члены делегаций получат в подарок знаменитые галстуки Talarico.









[Маурицио Таларико, владелец магазина]:«Все наши галстуки выпускаются ограниченным тиражом: максимум три-четыре экземпляра одного дизайна, так что это огромный объём производства. Чтобы ещё больше почувствовать, что это изделие ручной работы, я изобрёл и запатентовал строчку в виде буквы Х позади галстука, которую можно делать исключительно вручную».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся

Компания и раньше сотрудничала с итальянским правительством. Её часто выбирали поставщиком подарков во время специальных мероприятий.

В 2017 году бывший премьер-министр Паоло Джентилони выбрал галстуки и шарфы Talarico в качестве подарков к саммиту G7 в Таормине.

[Маурицио Таларико, владелец магазина]:«Сейчас мы представляем один из немногих итальянских брендов, которые до сих пор производят продукцию на кустарном уровне. Маленькое количество, высокое качество».

Компанию основали в 1999 году. Она считается эталоном моды не только в Италии, но и за рубежом. Галстуки фирмы носили известные деятели мировой политики, в том числе Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп, Педро Санчес и Синдзо Абэ.