Смертоносная давка в Индии: не менее семерых погибших

В Индии снова произошла смертоносная давка. Инцидент случился во время индуистской процессии в восточном штате Бихар...
Дата загрузки: 2024-08-13
[выживший]:
«Много нас оказалось в ловушке вместе; кто-то меня вытащил. Если бы я застрял ещё на несколько минут, я бы тоже погиб. Всё случилось из-за хаоса».
Давка произошла в районе Джеханабад. Индуисты собрались там на еженедельные молитвы, чтобы отметить благоприятный месяц Шраван, посвященный богу Шиве.
Очевидцы говорят, что к трагедии привела плохая организация.
Сейчас полиция пытается установить личности погибших и пострадавших.
[Дивакар Кумар Вишвакарма, полицейский]:
«Полиция приехала сюда встретиться с родственниками погибших и раненых в результате инцидента. Мы помогаем распространять информацию и идентифицировать тела, а также обеспечиваем бесперебойное проведение вскрытия».
Напомним, в прошлом месяце давка на другом религиозном мероприятии в соседнем штате Уттар-Прадеш привела к гибели более 100 человек.
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