В Индии снова произошла смертоносная давка. Инцидент случился во время индуистской процессии в восточном штате Бихар...

Смертоносная давка в Индии: не менее семерых погибших

[выживший]:

«Много нас оказалось в ловушке вместе; кто-то меня вытащил. Если бы я застрял ещё на несколько минут, я бы тоже погиб. Всё случилось из-за хаоса».

В Индии снова произошла смертоносная давка. Инцидент случился во время индуистской процессии в восточном штате Бихар. Сообщается, по меньшей мере, о семерых погибших.

Давка произошла в районе Джеханабад. Индуисты собрались там на еженедельные молитвы, чтобы отметить благоприятный месяц Шраван, посвященный богу Шиве.

Очевидцы говорят, что к трагедии привела плохая организация.

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Сейчас полиция пытается установить личности погибших и пострадавших.

[Дивакар Кумар Вишвакарма, полицейский]:

«Полиция приехала сюда встретиться с родственниками погибших и раненых в результате инцидента. Мы помогаем распространять информацию и идентифицировать тела, а также обеспечиваем бесперебойное проведение вскрытия».

Напомним, в прошлом месяце давка на другом религиозном мероприятии в соседнем штате Уттар-Прадеш привела к гибели более 100 человек.

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