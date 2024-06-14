В Бразилии инвалидам дают возможность заняться греблей на каноэ Такие гавайские каноэ в заливе Гуанабара в Бразилии можно увидеть часто. Но эта лодка особенная из-за.. Дата загрузки: 2024-06-15

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Такие гавайские каноэ в заливе Гуанабара в Бразилии можно увидеть часто. Но эта лодка особенная из-за её команды. Некоторые гребцы в ней – инвалиды.

У Флавиу нет ноги. Ампутировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Спорт и общение с единомышленниками стали для него опорой.

[Флавиу Бенту, гребец-инвалид]:

«Мы – семья. Встреча с этими людьми дала нам возможность по-новому взглянуть на жизнь и понять, что инвалидность её не остановила».









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Занятия греблей проводят в городе Нитерой недалеко от Рио-де-Жанейро. Здесь инвалиды не часто бывают на пляжах. Для инвалидных колясок нужны специальные дорожки, а их в основном нет. Ходить в протезах по песку не очень удобно. Но этим гребцам во всём помогают волонтёры. Проект запустила бразильская благотворительная организация.

За инвалидами-гребцами постоянно наблюдают врачи.

[Таис Вианна, врач]:

«Гребля улучшает работу сердца, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. У всех улучшилось психическое состояние. Они чувствуют себя счастливее, и их жизнь полна хороших впечатлений».

Проект запустили три года назад. За это время он помог 30 инвалидам присоединиться к занятиям греблей. Все они говорят, что с нетерпением ждут каждой тренировки и возможности пообщаться с людьми.