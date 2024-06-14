В Бразилии инвалидам дают возможность заняться греблей на каноэ

Такие гавайские каноэ в заливе Гуанабара в Бразилии можно увидеть часто. Но эта лодка особенная из-за..
Дата загрузки: 2024-06-15
Такие гавайские каноэ в заливе Гуанабара в Бразилии можно увидеть часто. Но эта лодка особенная из-за её команды. Некоторые гребцы в ней – инвалиды.
У Флавиу нет ноги. Ампутировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Спорт и общение с единомышленниками стали для него опорой.
[Флавиу Бенту, гребец-инвалид]:
«Мы – семья. Встреча с этими людьми дала нам возможность по-новому взглянуть на жизнь и понять, что инвалидность её не остановила».
Занятия греблей проводят в городе Нитерой недалеко от Рио-де-Жанейро. Здесь инвалиды не часто бывают на пляжах. Для инвалидных колясок нужны специальные дорожки, а их в основном нет. Ходить в протезах по песку не очень удобно. Но этим гребцам во всём помогают волонтёры. Проект запустила бразильская благотворительная организация.
За инвалидами-гребцами постоянно наблюдают врачи.
[Таис Вианна, врач]:
«Гребля улучшает работу сердца, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. У всех улучшилось психическое состояние. Они чувствуют себя счастливее, и их жизнь полна хороших впечатлений».
Проект запустили три года назад. За это время он помог 30 инвалидам присоединиться к занятиям греблей. Все они говорят, что с нетерпением ждут каждой тренировки и возможности пообщаться с людьми.