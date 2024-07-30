Пешеходный маршрут «Тропа богов» – одна из самых популярных достопримечательностей Италии По этой дорожке на Амальфийском побережье в Италии люди ходят с раннего средневековья. Раньше фермеры и.. Дата загрузки: 2024-07-30

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По этой дорожке на Амальфийском побережье в Италии люди ходят с раннего средневековья. Раньше фермеры и скотоводы спускались по ней на рынок к морю, чтобы продать товары. Сейчас это популярный туристический маршрут. Итальянцы называют его «Тропой богов».

[Рафаэле Луизе, член Итальянского альпийского клуба]:

«Главный элемент – это прибрежный пейзаж, который простирается до Капри, Фаральони, моря и сливающегося с ним неба».

Название тропы связано с персонажем греческой мифологии Одиссеем и тем, как его спасали боги. Длина маршрута – примерно семь километров. Тропа поднимается на высоту 630 метров над уровнем моря. По ней ежедневно проходят сотни туристов.

По дороге можно любоваться виноградниками, апельсиновыми, лимонным и оливковыми деревьями. И, конечно, морем.

[Борис, турист]:

«Замечательно, что мы приехали сюда и увидели этот пейзаж. Он прекрасен». [Эвелина, туристка]:

«Да, это изумительно. Дух захватывает. Это одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо видели».









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Поднимаясь по склону, можно попасть в дом фермера Антонио Мило. Здесь жили три поколения его предков. У Антонио можно попробовать блюда местной кухни.

[Антонио Мило, фермер]:«Горы словно дарят нам рай. Нужно самому прочувствовать эти эмоции. Я знаю только одно слово по-английски, и когда сюда поднимается кто-то, кто не понимает по-итальянски, я говорю: «Добро пожаловать в рай». Здесь ощущаешь спокойствие гор».

«Тропа богов» находится на полуострове Сорренто. Здесь также есть и другие пешеходные маршруты. За их состояние отвечает Итальянский альпийский клуб. Помогают в этом тысячи волонтёров. Они также следят за чистотой.

[Маттео Писакане, член Итальянского альпийского клуба]:«Нужно уносить в долину весь мусор, даже органические отходы. Например, человек съел банан, но кожуру нельзя оставлять в горах, потому что на «Тропе богов» никогда не было банановой кожуры».

Туристы ходят по «Тропе богов» с марта по октябрь. Но знатоки советуют не приезжать в июле и августе, когда очень жарко и многолюдно. К тому же в это время цены на всё поднимаются.