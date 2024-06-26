Бразилец собрал коллекцию из 6101 майки футболистов

Бразилец Кассиу Брандау показывает свои бесценные экспонаты. Он коллекционер футбольных маек. А в апреле он также..
Дата загрузки: 2024-06-27
От редких футболок Пеле до футболки чемпионата мира 1998 года с автографом Роналду. 41-летний сотрудник Google накопил в общей сложности 6101 футболку. Коллекционировать их начал в 2000 году.[Кассиу Брандау, коллекционер]:
«Недавно я попал в Книгу рекордов Гиннесса. В ней говорится, что я величайший в мире коллекционер футбольных маек. Это больше, чем просто 6101 кусок ткани, это 6101 история, которая помогает нам рассказать о футболе».
Он хранит свои майки в офисе клуба коллекционеров, который он основал в Сан-Паулу.[Кассиу Брандау, коллекционер]:
«Когда снимаешь майку с вешалки, она начинает рассказывать историю. Это отдельная история побед, поражений и преодолений. Это документ, частичка величайшего в мире спорта».
В коллекции Кассиу есть майка бразильского футболиста Пеле, которую тот надел на знаковый матч в Рио-де-Жанейро. Тогда в страну с официальным визитом прибыл британский монарх.[Кассиу Брандау, коллекционер]:
«10 ноября 1968 года Пеле играл в этой майке в матче сборной штата Сан-Паулу против сборной штата Рио-де-Жанейро. Его на стадионе Маракана посетила королева Елизавета II. Она приехала в Бразилию и попросила о встрече с Пеле. И они встретились на стадионе Маракана».
На выставке также можно увидеть футболку 1994 года, которую надевал семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон на прошлогоднем Гран-при в Сан-Паулу.
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