Бразилец собрал коллекцию из 6101 майки футболистов

Бразилец Кассиу Брандау показывает свои бесценные экспонаты. Он коллекционер футбольных маек. А в апреле он также..

Бразилец Кассиу Брандау показывает свои бесценные экспонаты. Он коллекционер футбольных маек. А в апреле он также стал рекордсменом: Книга Гиннесса внесла его в список как владельца крупнейшей в мире подобной коллекции.

От редких футболок Пеле до футболки чемпионата мира 1998 года с автографом Роналду. 41-летний сотрудник Google накопил в общей сложности 6101 футболку. Коллекционировать их начал в 2000 году.

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[Кассиу Брандау, коллекционер]:«Недавно я попал в Книгу рекордов Гиннесса. В ней говорится, что я величайший в мире коллекционер футбольных маек. Это больше, чем просто 6101 кусок ткани, это 6101 история, которая помогает нам рассказать о футболе».

Он хранит свои майки в офисе клуба коллекционеров, который он основал в Сан-Паулу.

[Кассиу Брандау, коллекционер]:«Когда снимаешь майку с вешалки, она начинает рассказывать историю. Это отдельная история побед, поражений и преодолений. Это документ, частичка величайшего в мире спорта».

В коллекции Кассиу есть майка бразильского футболиста Пеле, которую тот надел на знаковый матч в Рио-де-Жанейро. Тогда в страну с официальным визитом прибыл британский монарх.

[Кассиу Брандау, коллекционер]:«10 ноября 1968 года Пеле играл в этой майке в матче сборной штата Сан-Паулу против сборной штата Рио-де-Жанейро. Его на стадионе Маракана посетила королева Елизавета II. Она приехала в Бразилию и попросила о встрече с Пеле. И они встретились на стадионе Маракана».

На выставке также можно увидеть футболку 1994 года, которую надевал семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон на прошлогоднем Гран-при в Сан-Паулу.

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