Восторженные болельщики празднуют победу Испании в Евро-2024

Крики, песни и полный восторг. Испанские болельщики в Мадриде всю ночь отмечали победу сборной страны в..

Крики, песни и полный восторг. Испанские болельщики в Мадриде всю ночь отмечали победу сборной страны в Евро-2024.

В финале, который прошёл в Берлине, Испания обыграла Англию со счётом 2:1.

В первом тайме забить не удалось ни одной из команд. А на 47 минуте счёт открыл испанский нападающий Нико Уильямс. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт. Однако на 87-й минуте благодаря Микелю Оярсабалю испанцам вновь удалось вырваться вперёд. Его гол и стал победным.

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[испанский болельщик]:

«Это невероятно. Когда твоя страна выигрывает Еврокубок – это уникальное событие, такое случается нечасто. И это уникальное и незабываемое чувство».

[испанский болельщик]:«Мы не ожидали. Я здесь 14 июля на площади Сибелес праздную четвёртую победу в Кубке Европы, и я не могу в это поверить». [испанская болельщица]:«Игра была напряжённой. Когда Англия забила гол и сравняла счёт, мы подумали, что проиграем. Но в самом конце случилось чудо. Я в эйфории».

Английские болельщики расстроены, ведь победа была очень близка.

[английский болельщик]:«Опустошён. Мне бы хотелось сохранять позитив. Каждый раз, когда мы играли более-менее уверенно, мы выглядели хорошо. Но как только мы отступали, это было плохо». [английский болельщик]:«Обидно, потому что за 58 лет мы ничего не выиграли. В 2021 году нам тоже не удалось победить. Сейчас 2024 год, и мы опять проиграли». [английский болельщик]:«Ребята сделали всё, что могли, но, к сожалению, этого было недостаточно. Испания проделала потрясающую работу. И она нас превзошла».

Лучшим игроком финала признали испанского нападающего Нико Уильямса, лучшим молодым игроком Евро-2024 – уже 17-летнего испанского нападающего Ламина Ямаля. А лучшим игроком турнира стал испанский полузащитник Родри.

В предыдущие разы Испания становилась чемпионом Европы в 1964, 2008 и 2012 годах. Она также стала третьей командой за последние девять Евро, которая победила без серий пенальти в какой-либо из этапов турнира.

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