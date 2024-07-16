Художник, который первым стал изображать на портретах улыбающихся людей

Группа офицеров пристально смотрит на зрителя. Эта большая работа называется «Рота ополчения XI округа». Её написал..
Дата загрузки: 2024-07-17
Эта большая работа называется «Рота ополчения XI округа». Её написал голландский мастер Франс Хальс между 1663 и 67 годами.
При этом, если присмотреться к лицам, то можно заметить нечто особенное для того времени: некоторые мужчины ухмыляются или улыбаются. А это совсем не свойственно картинам XVII века.
Именно это и прославило Франса Хальса. Выставка его работ открылась в Берлинской картинной галерее.[Дагмар Хиршфельдер, директор галереи]:
«Франс Хальс – один из величайших голландских художников XVII века, наряду с Рембрандтом и Вермеером. И, без преувеличения, его можно считать пионером современного искусства».
Работы Франса Хальса дают яркое представление о голландском обществе той эпохи. Но не только о богатых купцах и членах королевской семьи. Он также изображал других людей, включая художников, нищих, рыбаков и детей.[Дагмар Хиршфельдер, директор галереи]:
«Он был первым художником, который изобразил этих людей в натуральную величину и представил их как личности».
По портретам сразу понятен характер их персонажей.[Катя Кляйнерт, куратор выставки]:
«Он делал это, используя в своих картинах новые жесты и позы. Он также был первым художником, который изобразил смех или улыбку, что раньше не допускалось в портретной живописи».
Выставка «Франс Хальс» в Ьерлине продлится до 3 ноября.
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