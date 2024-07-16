Группа офицеров пристально смотрит на зрителя. Эта большая работа называется «Рота ополчения XI округа». Её написал..

Художник, который первым стал изображать на портретах улыбающихся людей

Группа офицеров пристально смотрит на зрителя.

Эта большая работа называется «Рота ополчения XI округа». Её написал голландский мастер Франс Хальс между 1663 и 67 годами.

При этом, если присмотреться к лицам, то можно заметить нечто особенное для того времени: некоторые мужчины ухмыляются или улыбаются. А это совсем не свойственно картинам XVII века.

Именно это и прославило Франса Хальса. Выставка его работ открылась в Берлинской картинной галерее.

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[Дагмар Хиршфельдер, директор галереи]:«Франс Хальс – один из величайших голландских художников XVII века, наряду с Рембрандтом и Вермеером. И, без преувеличения, его можно считать пионером современного искусства».

Работы Франса Хальса дают яркое представление о голландском обществе той эпохи. Но не только о богатых купцах и членах королевской семьи. Он также изображал других людей, включая художников, нищих, рыбаков и детей.

[Дагмар Хиршфельдер, директор галереи]:«Он был первым художником, который изобразил этих людей в натуральную величину и представил их как личности».

По портретам сразу понятен характер их персонажей.

[Катя Кляйнерт, куратор выставки]:«Он делал это, используя в своих картинах новые жесты и позы. Он также был первым художником, который изобразил смех или улыбку, что раньше не допускалось в портретной живописи».

Выставка «Франс Хальс» в Ьерлине продлится до 3 ноября.

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