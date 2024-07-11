fb pixel
Телеканал NTD

«Рефери нас обокрал»: нидерландский болельщик – о поражении сборной в полуфинале Евро-2024

«Рефери нас обокрал»: нидерландский болельщик – о поражении сборной в полуфинале Евро-2024

Нидерландские болельщики разочарованы после второго полуфинального матча Евро-2024. Их сборная проиграла со счётом 2:1. Причём Англия..

Дата загрузки: 2024-07-11

«Рефери нас обокрал»: нидерландский болельщик – о поражении сборной в полуфинале Евро-2024
Нидерландские болельщики разочарованы после второго полуфинального матча Евро-2024. Их сборная проиграла со счётом 2:1. Причём Англия вырвала победу на последней минуте основного времени.

Голландские футболисты открыли счёт уже на седьмой минуте благодаря точному удару Хави Симонса. Англичане забили на 18-й минуте после пенальти, которое реализовал Гарри Кейн.

Во втором тайме сборная Англии создала не слишком много опасных моментов. Больше шансов на взятие ворот было у сборной Нидерландов.

Впрочем, решающий гол всё же забили англичане. Судьбу матча решил вышедший на замену нападающий Олли Уоткинс.

[нидерландский болельщик]:
«Немного грустно. Не хочу много говорить. Грустно. Нидерланды играли хорошо. Все было отлично. Не знаю, что сказать. Думаю, матч немного подтасован, а рефери нас обокрал».

[нидерландская болельщица]:
«В следующий раз мы победим, и тогда всё будет в порядке. Теперь мы надеемся, что Англия станет чемпионом».

[нидерландский болельщик]:
«Всё в порядке. Я могу с этим жить. Через четыре года мы станем чемпионами Европы. Так что всё в порядке».

Сборная Англии выходит в финал Евро второй раз подряд. В этот раз она встретится с Испанией, которая накануне обыграла французов тоже со счётом 2:1.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...