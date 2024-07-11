«Рефери нас обокрал»: нидерландский болельщик – о поражении сборной в полуфинале Евро-2024

Нидерландские болельщики разочарованы после второго полуфинального матча Евро-2024. Их сборная проиграла со счётом 2:1. Причём Англия..
Дата загрузки: 2024-07-11
Голландские футболисты открыли счёт уже на седьмой минуте благодаря точному удару Хави Симонса. Англичане забили на 18-й минуте после пенальти, которое реализовал Гарри Кейн.
Во втором тайме сборная Англии создала не слишком много опасных моментов. Больше шансов на взятие ворот было у сборной Нидерландов.
Впрочем, решающий гол всё же забили англичане. Судьбу матча решил вышедший на замену нападающий Олли Уоткинс.[нидерландский болельщик]:
«Немного грустно. Не хочу много говорить. Грустно. Нидерланды играли хорошо. Все было отлично. Не знаю, что сказать. Думаю, матч немного подтасован, а рефери нас обокрал». [нидерландская болельщица]:
«В следующий раз мы победим, и тогда всё будет в порядке. Теперь мы надеемся, что Англия станет чемпионом». [нидерландский болельщик]:
«Всё в порядке. Я могу с этим жить. Через четыре года мы станем чемпионами Европы. Так что всё в порядке».
Сборная Англии выходит в финал Евро второй раз подряд. В этот раз она встретится с Испанией, которая накануне обыграла французов тоже со счётом 2:1.
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