Португальцы играли со Словенией, завершив матч со счётом 0:0 в основное и добавленное время, хотя опасных..

От восторга до разочарования: словенские болельщики гордятся своей сборной, несмотря на поражение

Португальцы играли со Словенией, завершив матч со счётом 0:0 в основное и добавленное время, хотя опасных моментов было предостаточно. В частности, пенальти с участием Роналду. Впрочем, звездой матча стал не знаменитый португальский номер семь, а их вратарь Диогу Кошта. В послематчевой серии пенальти он трижды спас ворота. В итоге он стал первым голкипером в истории Евро, который в серии пенальти не пропустил ни одного мяча.

При этом португальцы, в том числе Роналду, ни разу не промахнулись. Счёт игры 3:0.

В итоге словенская сборная ни разу не проиграла в матчах Евро, но всё же покидает турнир.

Словенские болельщики пережили весь спектр эмоций: от восторга до разочарования. Но говорят, что своей командой очень гордятся.

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[словенский болельщик]:«Несмотря ни на что, мы гордимся нашими ребятами и благодарны им. Они сыграли великолепно и заставили Португалию усердно работать. Обидно за результат, но мы по-прежнему ими гордимся». [словенский болельщик]:«Да, нам грустно, но игра была потрясающей, и мы поддерживаем Словению. Это была потрясающая игра».

Во втором матче встретились Франция и Бельгия. Французы владели инициативой, однако опасных голевых моментов было немного. Они смогли забить только на 86 минуте, когда казалось, что дополнительного времени уже не избежать. При этом УЕФА зафиксировала это как автогол, поскольку мяч попал в ворота, отрикошетив от бельгийского защитника Яна Вертонгена.

В четвертьфинале Испания встретится с Германией, Португалия с Францией, а Англия со Швейцарией.

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