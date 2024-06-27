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Поиски пропавшего британца на Тенерифе: подключился известный журналист-расследователь

Поиски пропавшего британца на Тенерифе: подключился известный журналист-расследователь

На испанском острове Тенерифе, который входит в канарский архипелаг, продолжают искать пропавшего британского туриста. 19-летнего Джея..

Дата загрузки: 2024-06-27

Поиски пропавшего британца на Тенерифе: подключился известный журналист-расследователь
На испанском острове Тенерифе, который входит в канарский архипелаг, продолжают искать пропавшего британского туриста.

19-летнего Джея Слейтера в последний раз видели 17 июня. А спустя неделю с ним разговаривала его подруга, которая приехала с ним на отдых. Молодой человек сообщил ей, что ему нужна вода, и что у него на телефоне всего 1% заряда. В то время он находился в гористой местности национального парка Рурал-де-Тено на северо-западе острова.

Слейтер, который проживает в графстве Ланкашир, приехал на Канарские острова с подругой на музыкальный фестиваль. По словам девушки, Джей отправился к людям, с которыми он познакомился на фестивале, не осознавая, как далеко они живут. Когда он понял, что пешком не доберётся, он решил возвращаться. Но, скорее всего, заблудился.

Остров обыскивают десятки полицейских, пожарных и спасателей.

Присоединился к операции и бывший детектив британской полиции, а также журналист-расследователь Марк Уильямс-Томас. По его словам, есть важные свидетели, которые могут пролить свет на местонахождение мужчины.

[Марк Уильямс-Томас, расследователь]:
«Я не верю, что Джей ушёл, чтобы начать новую жизнь. Есть два варианта. Либо он пострадал, просто упав с обрыва, со скалы или чего-то ещё, либо в этом замешана третья сторона, которая действует, основываясь на преступном сговоре».

Тенерифе – самый крупный остров в составе архипелага. Его площадь превышает 2000 квадратных километров.
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