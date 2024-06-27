«Самец» змеи, который живёт без пары, принёс 14 детёнышей

Удав по кличке Роналду, которого много лет считали самцом, принёс 14 детёнышей. При этом у него..

Удав по кличке Роналду, которого много лет считали самцом, принёс 14 детёнышей. При этом у него нет пары. Он живёт один у своего хозяина в Портсмуте в Англии.

Удаву 13 лет. Девять лет назад зоозащитная организация спасла змею от жестокого обращения. После этого она попала к нынешнему владельцу. Тот сначала держал Роналду дома.

Два года назад мужчина устроился на работу в Портсмутский колледж – ухаживает там за животными в научной лаборатории. Он решил поселить там и свою змею.

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В последнее время удав начал выглядел чуть толще, чем обычно. Но хозяин посчитал, что тот просто много ест.

У самок змей в редких случаях может происходить однополое размножение. В науке это явление называется партеногенезом.

Сейчас хозяин пытается привыкнуть к тому, что Роналду – это она. Также он намерен определить пол всех детёнышей. Кроме того, ему придётся подготовить 14 новых террариумов.

Длина новорождённых детёнышей удава – примерно 40-50 сантиметров. За год они вырастут до одного метра 20 сантиметров.

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