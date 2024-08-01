Поклонница Олимпиады работала на двух работах, чтобы приехать в Париж

[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:«Это моя седьмая Олимпиада».

Американку Вивиан Робинсон можно назвать преданной поклонницей Олимпиады. Она ездит на Игры уже 40 лет. В 84-м была в Лос-Анджелесе, затем – в Атланте, Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Теперь – Париж. Чтобы приехать сюда, 66-летняя жительница Калифорнии старалась экономить на всём.

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[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:«Я откладывала деньги примерно восемь лет, чтобы приехать в Париж. Работала на двух работах. Утром я делаю ожерелья на пляже, а вечером упаковываю продукты в магазине. Так что деньги дались мне нелегко. И я много потратила с кредитной карты».

За место на церемонии открытия и билеты на соревнования Вивиан заплатила 10 000 долларов.

[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:«Я купила 38 билетов на Игры».

Женщина говорит, что, возможно, перестаралась.

[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:«Я не могу пойти на все соревнования. Раздавала билеты».

Пока самое яркое впечатление Вивиан получила от выступления американской гимнастки Симоны Байлз.

Стилизованный наряд поклонницы Олимпиады привлекает внимание окружающих.

[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:«Такая одежда позволяет знакомиться с большим числом людей. Все останавливаются, всем это нравится, и они хотят со мной сфотографироваться. Так я знакомлюсь с миром».

Вивиан говорит, что наслаждается возможностью видеть спортсменов, общаться с туристами и осматривать исторические памятники. Сейчас для неё Париж – лучшее место в мире.

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