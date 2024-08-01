Поклонница Олимпиады работала на двух работах, чтобы приехать в Париж

[Вивиан Робинсон, болельщица из США
Дата загрузки: 2024-08-01
«Это моя седьмая Олимпиада».
Американку Вивиан Робинсон можно назвать преданной поклонницей Олимпиады. Она ездит на Игры уже 40 лет. В 84-м была в Лос-Анджелесе, затем – в Атланте, Сиднее, Афинах, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Теперь – Париж. Чтобы приехать сюда, 66-летняя жительница Калифорнии старалась экономить на всём.[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:
«Я откладывала деньги примерно восемь лет, чтобы приехать в Париж. Работала на двух работах. Утром я делаю ожерелья на пляже, а вечером упаковываю продукты в магазине. Так что деньги дались мне нелегко. И я много потратила с кредитной карты».
За место на церемонии открытия и билеты на соревнования Вивиан заплатила 10 000 долларов.[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:
«Я купила 38 билетов на Игры».
Женщина говорит, что, возможно, перестаралась.[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:
«Я не могу пойти на все соревнования. Раздавала билеты».
Пока самое яркое впечатление Вивиан получила от выступления американской гимнастки Симоны Байлз.
Стилизованный наряд поклонницы Олимпиады привлекает внимание окружающих.[Вивиан Робинсон, болельщица из США]:
«Такая одежда позволяет знакомиться с большим числом людей. Все останавливаются, всем это нравится, и они хотят со мной сфотографироваться. Так я знакомлюсь с миром».
Вивиан говорит, что наслаждается возможностью видеть спортсменов, общаться с туристами и осматривать исторические памятники. Сейчас для неё Париж – лучшее место в мире.
Короткая ссылка на эту страницу: