Боснийская мастерица создаёт картины из шерсти и спасает старинное ремесло

Боснийка Аида Пашалич по профессии – инженер-механик, но всё сердце отдаёт старинному ремеслу. В своей квартире..
Дата загрузки: 2024-07-02
С давних времён в Боснии из шерсти делали одежду, ковры и панно. Умение изготовлять войлок передавалось из поколения в поколение и было важным источником дохода для боснийских женщин. Теперь же традиция почти ушла в прошлое.
[Аида Пашалич, мастерица]:
«Заметив, что со временем исчезают наши ремёсла, я поняла, как важно их возродить. Меня тянет к искусству, и думаю, все его виды, включая традиционные ремёсла, способны выстраивать мосты между людьми. Один из таких мостов – это установление связей между старым и новым поколениями».
Городской музей Зеницы выбрал мастерицу для участия в проекте Made In. Он объединяет 1000 ремесленников, дизайнеров, а также специалистов в области культуры и науки из шести стран. Программу поддерживает Евросоюз.
[Лейла Агич, сотрудница Городского музея Зеницы]:
«Цель проекта в том, чтобы находить новые истории и ремёсла, которые сочетают традиции с созданием изделий, привлекательных для современных потребителей. Также мы ищем интересную и полезную продукцию, созданную с помощью традиционных методов».
Между тем Аида не только сама создаёт живописные картины, но и передаёт умение другим. Она проводит у себя дома мастер-классы для всех желающих. Так женщина надеется спасти старинное ремесло от забвения.
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