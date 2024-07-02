Байден раскритиковал решение Верховного суда об иммунитете Дональда Трампа

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда о частичном иммунитете Дональда Трампа от судебного преследования...
Дата загрузки: 2024-07-03
Верховный суд также продлил срок рассмотрения уголовного дела против Трампа, в рамках которого его обвиняют в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. Это означает, что Трамп вряд ли предстанет перед судом до ноябрьского голосования.
Многие рассматривают это как победу республиканского кандидата. Трамп назвал вердикт победой демократии и конституции.[Дональд Трамп, экс-президент США]:
«Президент должен иметь иммунитет. Если у него нет иммунитета, то это просто церемониальный президент, у вас тогда просто нет президента».
По словам Байдена, решение суда создало «опасный прецедент».[Джо Байден, президент США]:
«Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый, каждый из нас равен перед законом».
При этом, согласно постановлению, Трамп не обладает иммунитетом за свои неофициальные действия, совершённые в период президентства.
Теперь суды низшей инстанции должны будут определить, какие из действий экс-президента можно считать официальными, а какие нет.
Это первое заявление Байдена после первых президентских теледебатов на прошлой неделе. Тогда несвязная речь главы Белого дома заставила многих усомниться в том, что 81-летний политик готов ещё четыре года занимать высший пост.
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