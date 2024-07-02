Байден раскритиковал решение Верховного суда об иммунитете Дональда Трампа

Президент США Джо Байден раскритиковал ​​решение Верховного суда о частичном иммунитете Дональда Трампа от судебного преследования. Суд постановил, что иммунитет Трампа распространяется на все его официальные действия в качестве президента.

Верховный суд также продлил срок рассмотрения уголовного дела против Трампа, в рамках которого его обвиняют в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. Это означает, что Трамп вряд ли предстанет перед судом до ноябрьского голосования.

Многие рассматривают это как победу республиканского кандидата. Трамп назвал вердикт победой демократии и конституции.

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[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Президент должен иметь иммунитет. Если у него нет иммунитета, то это просто церемониальный президент, у вас тогда просто нет президента».

По словам Байдена, решение суда создало «опасный прецедент».

[Джо Байден, президент США]:«Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый, каждый из нас равен перед законом».

При этом, согласно постановлению, Трамп не обладает иммунитетом за свои неофициальные действия, совершённые в период президентства.

Теперь суды низшей инстанции должны будут определить, какие из действий экс-президента можно считать официальными, а какие нет.

Это первое заявление Байдена после первых президентских теледебатов на прошлой неделе. Тогда несвязная речь главы Белого дома заставила многих усомниться в том, что 81-летний политик готов ещё четыре года занимать высший пост.

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