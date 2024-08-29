«Очень эмоционально»: зрители описывают церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Паралимпийские игры открытыми. Торжественная церемония прошла на Елисейских полях и площади..

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Паралимпийские игры открытыми. Торжественная церемония прошла на Елисейских полях и площади Согласия. Она стала первым открытием Паралимпиады, которое проводилось за пределами стадиона.

На месте приняли беспрецедентные меры безопасности. Порядок охраняло около 15 тысяч полицейских.

Более 50 тысяч зрителей наблюдали за выступлениями 500 артистов с инвалидностью. Перед ними также промаршировали 168 национальных спортивных делегаций.

Паралимпийский флаг нёс британец Джон Макфолл, который в 2008 году выиграл бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Пекине. Он также стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, которого Европейское космическое агентство фактически допустило к будущим космическим миссиям.

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Завершилась церемония фейерверком. Зрители называют открытие эмоциональным.

[зрительница]:

«Было много эмоций, очень тёплых. Там прозвучало много хороших посланий. Теперь их нужно применить в повседневной жизни». [зрительница]:

«Церемония была великолепной, впечатляющей, трогательной. Очень много эмоций». [зритель]:

«Там показали, что все мы одинаковы, независимо от наших способностей, цвета кожи или страны. У всех должны быть одинаковые возможности».

Перед церемонией открытия президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал в Елисейском дворце глав государств и международных организаций.

Комитет Паралимпиады объявил, что на мероприятия продали уже более двух миллионов билетов, и что в этот раз наблюдается настоящий ажиотаж.

Соревнования включат такие дисциплины, как велотрек, плавание, тхэквондо и настольный теннис. Церемония закрытия игр состоится 8 сентября.

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