«Очень эмоционально»: зрители описывают церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Паралимпийские игры открытыми. Торжественная церемония прошла на Елисейских полях и площади..
Дата загрузки: 2024-08-29
На месте приняли беспрецедентные меры безопасности. Порядок охраняло около 15 тысяч полицейских.
Более 50 тысяч зрителей наблюдали за выступлениями 500 артистов с инвалидностью. Перед ними также промаршировали 168 национальных спортивных делегаций.
Паралимпийский флаг нёс британец Джон Макфолл, который в 2008 году выиграл бронзовую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Пекине. Он также стал первым человеком с ограниченными физическими возможностями, которого Европейское космическое агентство фактически допустило к будущим космическим миссиям.
Завершилась церемония фейерверком. Зрители называют открытие эмоциональным.
[зрительница]:
«Было много эмоций, очень тёплых. Там прозвучало много хороших посланий. Теперь их нужно применить в повседневной жизни». [зрительница]:
«Церемония была великолепной, впечатляющей, трогательной. Очень много эмоций». [зритель]:
«Там показали, что все мы одинаковы, независимо от наших способностей, цвета кожи или страны. У всех должны быть одинаковые возможности».
Перед церемонией открытия президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал в Елисейском дворце глав государств и международных организаций.
Комитет Паралимпиады объявил, что на мероприятия продали уже более двух миллионов билетов, и что в этот раз наблюдается настоящий ажиотаж.
Соревнования включат такие дисциплины, как велотрек, плавание, тхэквондо и настольный теннис. Церемония закрытия игр состоится 8 сентября.
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