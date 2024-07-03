Германия окрасилась в красное: Турция вышла в четвертьфинал Евро-2024

Турецкие болельщики ликуют. Сборная Турции обыграла Австрию в ⅛ финала Евро-2024 со счётом 2:1.

Первый гол стал самым ранним в истории плей-офф чемпионатов Европы. Нападающий Мерих Демирал отправил мяч в ворота австрийцев уже на 57 секунде. Затем на 59 минуте оформил дубль.

При этом австрийцы не дали победить себя всухую. На 66-й минуте Михаэль Грегорич точным ударом сократил отставание в счёте. На пятой добавленной минуте у сборной Австрии была возможность сравнять счёт, однако реализовать её не удалось.

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[австрийский болельщик]:

«Они могли бы использовать больше шансов, которые у них были, но Турция защищалась очень хорошо. Надо отдать им должное. Это был просто плохой день для Австрии, а Турция просто играла хорошо. Так бывает в футболе».

Турецкие болельщики уверены, что их сборная будет в финале.

[турецкий болельщик]:«Германия против Турции – в финале сто процентов. Мы будем европейскими чемпионами, точно». [турецкий болельщик]:«Мы играли очень хорошо. Наконец-то!» [турецкий болельщик]:«Фантастика. Мы обыграли тайных фаворитов – Австрию. Это заслужено, это превосходная оборонительная битва. Турецкая команда это заслужила. Сейчас мы едем в Берлин, обыграем голландцев, потом вернёмся в Дортмунд, а затем вернёмся в Берлин на финал. Будем надеяться, что это будет матч против немцев».

В параллельном матче сборная Нидерландов обыграла Румынию со счётом 3:0. Голландцы впервые за 16 лет вышли в четвертьфинал Евро.

Теперь Нидерланды сыграют в берлинском четвертьфинале с Турцией.

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