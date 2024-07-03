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Новый вид динозавра: предок трицератопса

Новый вид динозавра: предок трицератопса

Это череп предка трицератопса, который жил 78 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. В..

Дата загрузки: 2024-07-03

Новый вид динозавра: предок трицератопса
Это череп предка трицератопса, который жил 78 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. В 2019 году его обнаружили в северной Монтане, недалеко от границы США с Канадой. Теперь же подтвердили, что это новый вид растительноядных динозавров. Назвали его локицератопс.

Сам раритет сейчас выставили в музее на юге Дании.

[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Мы знаем, что это новый динозавр, что это рогатый динозавр. И это очень важно, потому что новые динозавры всегда важны».

Эксперты полагают, что локицератопс достигал в длину более шести метров и весил около пяти тонн.

Своё имя локицератопс получил благодаря скандинавскому богу Локи, которого также изображают в шлеме с рогами.

[Марк Лоуэн, палеонтолог]:
«Мы заметили в воротнике этого животного то, что один его шип отличался от другого».

Эксперты говорят, что локицератопса откопали из того же слоя породы, что и несколько других видов динозавров. Это позволяет предположить, что 78 миллионов лет назад множество разных динозавров жили бок о бок.

[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Теперь мы знаем, что похожие динозавры могли жить вместе, не конкурируя друг с другом».

В музее также представили ещё один важный экспонат: 13-метровый скелет камаразавра – динозавра с длинной шеей, похожего на диплодока. Его нашли в Вайоминге в 2017 году. Предполагается, что особь жила в юрский период. То есть 155-145 миллионов лет назад.

[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Его нашли точно в том же положении, в котором он умер. Скорее всего, он погиб в болотистой местности или в медленно текущем ручье или реке. Опустился на дно, покрылся осадком, грязью, и поэтому его потом никто не ел. А затем, 150 миллионов лет спустя, мы его снова нашли».

На территории музея также есть сафари-парк Кнутенборг. Там обитает около 500 диких животных.
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