Новый вид динозавра: предок трицератопса

Это череп предка трицератопса, который жил 78 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. В..
Дата загрузки: 2024-07-03
Сам раритет сейчас выставили в музее на юге Дании.[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Мы знаем, что это новый динозавр, что это рогатый динозавр. И это очень важно, потому что новые динозавры всегда важны».
Эксперты полагают, что локицератопс достигал в длину более шести метров и весил около пяти тонн.
Своё имя локицератопс получил благодаря скандинавскому богу Локи, которого также изображают в шлеме с рогами.[Марк Лоуэн, палеонтолог]:
«Мы заметили в воротнике этого животного то, что один его шип отличался от другого».
Эксперты говорят, что локицератопса откопали из того же слоя породы, что и несколько других видов динозавров. Это позволяет предположить, что 78 миллионов лет назад множество разных динозавров жили бок о бок.[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Теперь мы знаем, что похожие динозавры могли жить вместе, не конкурируя друг с другом».
В музее также представили ещё один важный экспонат: 13-метровый скелет камаразавра – динозавра с длинной шеей, похожего на диплодока. Его нашли в Вайоминге в 2017 году. Предполагается, что особь жила в юрский период. То есть 155-145 миллионов лет назад.[Кристофер Кнут, директор музея]:
«Его нашли точно в том же положении, в котором он умер. Скорее всего, он погиб в болотистой местности или в медленно текущем ручье или реке. Опустился на дно, покрылся осадком, грязью, и поэтому его потом никто не ел. А затем, 150 миллионов лет спустя, мы его снова нашли».
На территории музея также есть сафари-парк Кнутенборг. Там обитает около 500 диких животных.
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