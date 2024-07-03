Новый вид динозавра: предок трицератопса

Это череп предка трицератопса, который жил 78 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. В..

Это череп предка трицератопса, который жил 78 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. В 2019 году его обнаружили в северной Монтане, недалеко от границы США с Канадой. Теперь же подтвердили, что это новый вид растительноядных динозавров. Назвали его локицератопс.

Сам раритет сейчас выставили в музее на юге Дании.

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[Кристофер Кнут, директор музея]:«Мы знаем, что это новый динозавр, что это рогатый динозавр. И это очень важно, потому что новые динозавры всегда важны».

Эксперты полагают, что локицератопс достигал в длину более шести метров и весил около пяти тонн.

Своё имя локицератопс получил благодаря скандинавскому богу Локи, которого также изображают в шлеме с рогами.

[Марк Лоуэн, палеонтолог]:«Мы заметили в воротнике этого животного то, что один его шип отличался от другого».

Эксперты говорят, что локицератопса откопали из того же слоя породы, что и несколько других видов динозавров. Это позволяет предположить, что 78 миллионов лет назад множество разных динозавров жили бок о бок.

[Кристофер Кнут, директор музея]:«Теперь мы знаем, что похожие динозавры могли жить вместе, не конкурируя друг с другом».

В музее также представили ещё один важный экспонат: 13-метровый скелет камаразавра – динозавра с длинной шеей, похожего на диплодока. Его нашли в Вайоминге в 2017 году. Предполагается, что особь жила в юрский период. То есть 155-145 миллионов лет назад.

[Кристофер Кнут, директор музея]:«Его нашли точно в том же положении, в котором он умер. Скорее всего, он погиб в болотистой местности или в медленно текущем ручье или реке. Опустился на дно, покрылся осадком, грязью, и поэтому его потом никто не ел. А затем, 150 миллионов лет спустя, мы его снова нашли».

На территории музея также есть сафари-парк Кнутенборг. Там обитает около 500 диких животных.

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