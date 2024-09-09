Бензовоз взорвался в Нигерии: 48 погибших

Трагедия в Нигерии. В северо-центральной части африканской страны в сельскохозяйственном штате Нигер взорвался бензовоз. Погибли, по..

Трагедия в Нигерии. В северо-центральной части африканской страны в сельскохозяйственном штате Нигер взорвался бензовоз. Погибли, по меньшей мере, 48 человек. Об этом сообщает государственное агентство по управлению стихийными бедствиями.

[спасатель]:

«На данный момент нам удалось извлечь 47 тел, а сколько погибло скота, мы не смогли установить. Я имею в виду, что много животных оказалось в ловушке внутри, и мы всё ещё пытаемся их вызволить».

Как сообщают власти, бензовоз столкнулся с грузовиком, который перевозил пассажиров и домашний скот. В аварии также пострадали ещё несколько транспортных средств.

В Нигерии наблюдается дефицит бензина. Автомобилистам приходится часами простаивать в очередях и в крупных городах, и в посёлках страны. Это при том, что государственная компания NNPC Ltd недавно подняла цены на бензин как минимум на 39%, что стало вторым крупным повышением более чем за год.

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