«Нас не предупредили!»: китайцы теряют бизнес из-за наводнений

Хозяйка канцелярского магазина в провинции Хунань на юге Китая занята уборкой. Проливные дожди и наводнения разрушили..

Хозяйка канцелярского магазина в провинции Хунань на юге Китая занята уборкой. Проливные дожди и наводнения разрушили её бизнес.

Тан говорит, что власти не предупредили о бедствии, и она не успела спасти товар.

[Тан, хозяйка магазина]:

«Мы перенесли товар наверх, но кто знал, что к 10 утра вода дойдёт до верха? К 17 часам весь первый этаж был полностью затоплен. Что с этим делать? Никакого уведомления мы не получили. Как семье выжить в такой ситуации? Этот бизнес и так почти неприбыльный, и теперь ещё это».

В начале недели сильные дожди обрушились на некоторые районы провинции Хунань, в результате чего уровень воды в реках достиг самого высокого за последние 70 лет.

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Хозяйка местного ресторана говорит, что еле успела спастись.

[Чжэн, хозяйка ресторана]:

«Мы не думали, что вода так поднимется, поэтому подняли вещи на столы и холодильники. Но пока мы это делали, воды стало по пояс. Я поняла, что нужно выбираться самим, пока не стало слишком поздно».

Чжэн вела этот бизнес более десяти лет. Говорит¸ что теперь всё разрушено.

[Чжэн, хозяйка ресторана]:

«Эта ночь вернула нас в прошлое, когда у нас ничего не было. Знаете, как тяжело вести бизнес? Мы работаем день и ночь, чтобы поддержать семью, а теперь всего этого нет. Вся наша семья жила за счёт этого. Сейчас мне удалось успокоиться, но когда я впервые приехала, я рыдала, и у меня было разбито сердце. Детям нужно идти в школу и что-то есть. Помогают ли людям власти?»

В целом две недели проливных дождей принесли смертоносные наводнения и оползни несколько регионов Китая. Из берегов вышло почти сто рек. Число погибших не уточняется.

В уезде Пинцзян провинции Хунань эвакуированы более 340 тысяч человек. Ещё 190 тысяч жителей эвакуировали в провинции Аньхой.

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