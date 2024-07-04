«Нас не предупредили!»: китайцы теряют бизнес из-за наводнений

Хозяйка канцелярского магазина в провинции Хунань на юге Китая занята уборкой. Проливные дожди и наводнения разрушили..
Дата загрузки: 2024-07-04
Тан говорит, что власти не предупредили о бедствии, и она не успела спасти товар.
[Тан, хозяйка магазина]:
«Мы перенесли товар наверх, но кто знал, что к 10 утра вода дойдёт до верха? К 17 часам весь первый этаж был полностью затоплен. Что с этим делать? Никакого уведомления мы не получили. Как семье выжить в такой ситуации? Этот бизнес и так почти неприбыльный, и теперь ещё это».
В начале недели сильные дожди обрушились на некоторые районы провинции Хунань, в результате чего уровень воды в реках достиг самого высокого за последние 70 лет.
Хозяйка местного ресторана говорит, что еле успела спастись.
[Чжэн, хозяйка ресторана]:
«Мы не думали, что вода так поднимется, поэтому подняли вещи на столы и холодильники. Но пока мы это делали, воды стало по пояс. Я поняла, что нужно выбираться самим, пока не стало слишком поздно».
Чжэн вела этот бизнес более десяти лет. Говорит¸ что теперь всё разрушено.
[Чжэн, хозяйка ресторана]:
«Эта ночь вернула нас в прошлое, когда у нас ничего не было. Знаете, как тяжело вести бизнес? Мы работаем день и ночь, чтобы поддержать семью, а теперь всего этого нет. Вся наша семья жила за счёт этого. Сейчас мне удалось успокоиться, но когда я впервые приехала, я рыдала, и у меня было разбито сердце. Детям нужно идти в школу и что-то есть. Помогают ли людям власти?»
В целом две недели проливных дождей принесли смертоносные наводнения и оползни несколько регионов Китая. Из берегов вышло почти сто рек. Число погибших не уточняется.
В уезде Пинцзян провинции Хунань эвакуированы более 340 тысяч человек. Ещё 190 тысяч жителей эвакуировали в провинции Аньхой.
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