Лошади помогают лечить пациентов в больнице в Риме

Итальянец Маттео – бывший чемпион по стрельбе, а сейчас заново учится ходить. После автомобильной аварии он..

Итальянец Маттео – бывший чемпион по стрельбе, а сейчас заново учится ходить. После автомобильной аварии он несколько месяцев провёл в коме, и тело стало словно чужим. Вернуть над ним контроль помогает лошадь. Сеансы иппотерапии проводят прямо в больнице в Риме. [Маттео Сантопадре, пациент]:«Прекрасно чувствовать, что можешь держать равновесие и ходить. Это сложно, но лошадь помогает справиться».

В последние годы медицинские технологии сильно продвинулись. Получается достигать больших успехов и в сфере реабилитации пациентов с нарушениями в головном мозге. Но в некоторых ситуациях дорогостоящее оборудование и ультрасовременная аппаратура не могут дать такого результата, который даёт иппотерапия.

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Лечебная верховая езда позволяет включить в работу мышцы, не задействованные в обычной жизни.

[Фабио Визелли, невролог]:«Мотивационный толчок за пределами спортзала оказывает положительное психологическое воздействие на пациента. Но, прежде всего, верховая езда позволяет легко выполнять движения, которые не выполнишь в тренажёрном зале».

Такую реабилитацию проходят и пациенты с болезнью Паркинсона. Из-за недуга у них тоже страдает опорно-двигательный аппарат. Но иппотерапия – это не только физическое восстановление. Общение с лошадью помогает обрести душевную гармонию.

[Джулиана Джиатти, пациентка]:«Это прекрасно. Замечательно общаться с животным, потому что оно чувствует то же, что и я».

Врачи говорят, что на пациентов положительно влияет спокойное дыхание и размеренное сердцебиение лошади. Человек тоже успокаивается и меньше зацикливается на проблемах.

[Джорджия Де Сантис, физиотерапевт]:«Лошадь не судит (человека), и у неё нет предубеждения. Животное не обращает внимания на болезнь человека. Оно только радуется тому, что человек может ему дать».

По словам врачей, пациенты также чувствуют, что лошадь нуждается в заботе человека. Это помогает перестать воспринимать себя как слабого и больного.

В 2016 году больница Сан-Джованни-Баттиста стала первым в Италии лечебным заведением, где держат лошадей и проводят сеансы иппотерапии. Она также пока единственная такая больница в Риме.

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