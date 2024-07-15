Это типичная парижская улица. Чередой тянутся рестораны и кафе. Здесь встречаются друзья, родственники и влюблённые. И..

Что можно и что нельзя: жительница Версаля обучает французскому этикету

[жительница Парижа]:

«Это правда, у французов такие манеры. Они вежливы и весьма обходительны. Иногда немного старомодны. Они пропускают дам вперёд, открывают перед ними дверцу машины. Не все, но в основном это так».

Это типичная парижская улица. Чередой тянутся рестораны и кафе. Здесь встречаются друзья, родственники и влюблённые. И сторонний наблюдатель вполне может заметить, что французы всегда выделяются. Их манеры словно говорят: «Я не такой, как все». Если сказать об этом самим французам, они согласятся.

Французы говорят, что раньше изысканные манеры впитывались с молоком матери.

[житель Парижа]:

«Когда мы были маленькими, нас учили вежливости, хорошему обращению с людьми и тому подобному. Мы ждали, когда нас спросят, прежде чем заговорить. Сначала говорил взрослый, а потом, если нам задавали вопрос, у нас было достаточно времени, чтобы его обдумать и ответить».

Правила французского этикета когда-то были важной частью повседневной жизни, но сейчас с ними знакомы не все.

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[жительница Парижа]:

«Я была немного шокирована, когда пришла в гости к другу из аристократической семьи. Я увидела на столе четыре вилки и не знала, какую использовать. И, на самом деле, за этим стоит целая культура».

При желании французскому этикету можно научиться у специалиста. Например, в Версале. Франс посвятила преподаванию хороших манер всю жизнь. Она рассказывает, как правильно здороваться.

[Франс де Ээр, эксперт по этикету]:

«Мы, конечно, смотрим друг другу в глаза. Нам нужен зрительный контакт. Это очень по-французски. А затем, если необходимо, можно пожать руку».

Франс объясняет, что рукопожатие должно быть коротким и крепким, но не чрезмерно. Нельзя рукопожатием показывать своё превосходство. Близкие друзья или родные могут поцеловать друг друга в щёку.

Приборы на обеденном столе выкладывают лицевой стороной вниз. Поэтому герб всегда выгравирован на тыльной стороне. Чем больше блюд, тем больше может быть вилок, ножей и ложек.

[Франс де Ээр, эксперт по этикету]:

«Кроме того, мы часто говорим, что нельзя класть локти на стол. Это важно для детей, чтобы научить их сидеть прямо, не наклоняясь вперёд. Но взрослые, которые помнят о манерах, в перерывах между блюдами могут положить локти на стол, чтобы было удобнее общаться друг с другом».

Отношения между мужчинами и женщинами тоже регулируются определёнными правилами. Французская галантность известна во всём мире.

Специалисты отмечают, что хорошие манеры очень важны, особенно в современном мире, где осталось не очень много подобных жизненных ориентиров. К тому же знание этикета позволяет выделяться элегантными манерами и при этом чувствовать себя непринуждённо.

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