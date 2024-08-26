Туристы стекаются в Париж на Паралимпийские игры

Во Франции уже идёт эстафета паралимпийского огня. Факелоносцы сделали остановку на месте проведения торжественной церемонии, посвящённой..

Во Франции уже идёт эстафета паралимпийского огня. Факелоносцы сделали остановку на месте проведения торжественной церемонии, посвящённой 80-летию освобождения Парижа от нацистской оккупации.

Паралимпиада стартует 28 августа, и в столицу Франции уже стекаются туристы из разных стран.

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[туристка из Мексики]:«Мы смотрели (Олимпийские игры) по телевизору. И после этого возникло желание приехать и увидеть всё своими глазами».

Многие парижане тоже собираются на Паралимпийские игры.

[житель Парижа]:«Я ещё не купил билеты, но серьёзно подумываю об этом. Я не купил билеты на (Олимпийские) игры, и это мне не нравится. Так что теперь есть второй шанс».

Основными покупателями билетов на паралимпиаду стали французы. На втором месте британцы, на третьем – немцы. Дальше идут американцы, бельгийцы и жители Нидерландов.

Туристы рады, что сейчас обстановка в Париже не такая напряжённая, как во время Олимпиады. Тогда усиленные меры безопасности затрудняли передвижение по центру города.

[турист из США]:«Похоже, что ситуация немного более спокойная, чем во время Олимпийских игр, когда некоторые районы были закрыты. Так что для туристов это хорошо».

Многие олимпийские объекты будут использовать и для паралимпийских соревнований. Например, на площадке у Эйфелевой башни пройдут футбольные матчи.

Париж впервые примет Паралимпиаду. Но сама Франция принимает их уже во второй раз. В 1992 году зимние Паралимпийкие игры проходили в городах Тинь и Альбервиль.

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