Туристы стекаются в Париж на Паралимпийские игры

Во Франции уже идёт эстафета паралимпийского огня. Факелоносцы сделали остановку на месте проведения торжественной церемонии, посвящённой..
Дата загрузки: 2024-08-27
Паралимпиада стартует 28 августа, и в столицу Франции уже стекаются туристы из разных стран.[туристка из Мексики]:
«Мы смотрели (Олимпийские игры) по телевизору. И после этого возникло желание приехать и увидеть всё своими глазами».
Многие парижане тоже собираются на Паралимпийские игры.[житель Парижа]:
«Я ещё не купил билеты, но серьёзно подумываю об этом. Я не купил билеты на (Олимпийские) игры, и это мне не нравится. Так что теперь есть второй шанс».
Основными покупателями билетов на паралимпиаду стали французы. На втором месте британцы, на третьем – немцы. Дальше идут американцы, бельгийцы и жители Нидерландов.
Туристы рады, что сейчас обстановка в Париже не такая напряжённая, как во время Олимпиады. Тогда усиленные меры безопасности затрудняли передвижение по центру города.[турист из США]:
«Похоже, что ситуация немного более спокойная, чем во время Олимпийских игр, когда некоторые районы были закрыты. Так что для туристов это хорошо».
Многие олимпийские объекты будут использовать и для паралимпийских соревнований. Например, на площадке у Эйфелевой башни пройдут футбольные матчи.
Париж впервые примет Паралимпиаду. Но сама Франция принимает их уже во второй раз. В 1992 году зимние Паралимпийкие игры проходили в городах Тинь и Альбервиль.
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