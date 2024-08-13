В американском Худ-Ривере на реке Колумбия собрались лучшие кайтеры планеты. Здесь проходит Чемпионат мира по кайтсёрфингу...

В США на Чемпионате мира по кайтсёрфингу победили австралийцы

В американском Худ-Ривере на реке Колумбия собрались лучшие кайтеры планеты. Здесь проходит Чемпионат мира по кайтсёрфингу. Судьи основное внимание уделяют стилю выполнения трюков.

Худ-Ривер выбрали для соревнований не случайно. Здесь удобная песчаная коса, вода спокойная, а вокруг красивый горный пейзаж. К тому же в этом месте почти всегда сильный ветер. Его скорость достигает 12-18 метров в секунду.

Среди мужчин победителем стал австралиец Эван Джаспан. Своих соперников, вышедших в финал, он опередил лишь на пол-очка. Это уже третий титул чемпиона для австралийского кайтера. На втором месте – Джек Ридер из Канады, а на третьем – Рами Галларта из Аргентины.

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Первой среди женщин стала Кэти Поттер. Она тоже австралийка, как и Джаспан. Оба спортсмена родом из Мельбурна. Второе место заняла канадка Лорен Холман, третье – Кристен Купер из США.

Чемпионат впервые совместно провели Лига кайт-парков и организация Qatar Airways GKA Kite World Tour. Соревнования длились восемь дней.

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