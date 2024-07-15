Турист изо всех сил цепляется за скалу, пытаясь не сорваться. Впрочем, сегодня он не первый и..

Секрет раскрыт: как туристы делают фото в Рио, где будто висишь над обрывом

Турист изо всех сил цепляется за скалу, пытаясь не сорваться. Впрочем, сегодня он не первый и не последний. За такими зрелищными фото на одном из холмов Рио-де-Жанейро очередь выстраивается с самого утра.

Добро пожаловать на Telegraph Rock – в одну из самых популярных фотозон бразильского города.

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[туристка из Франции]:«Мы проделали весь этот путь сюда, чтобы сделать знаменитую фотографию, на которой под тобой будто нет земли».

Чтобы забраться по тропе длиной в полтора километра, требуется чуть менее часа. Всё ради зрелищных фото, которые должны набрать сотни лайков.

[туристка из Парагвая]:«Сохраню это на память, напечатаю и повешу у себя в гостиной. Я так рада, что смогла добраться сюда и сделать фото».

Самое интересное в том, что под этим выступающим камнем нет никакого крутого обрыва. Так что большинство туристов чувствуют себя здесь в полной безопасности.

[турист из Швейцарии]:«Не думаю, что здесь опасно. Конечно, нужно быть осторожным, когда ты на скале. Если будешь осторожным, опасности не будет».

Фотозоной это место стало ещё в 2013 году. Тогда один местный житель нашёл лучший ракурс для идеального фото. Затем сарафанное радио помогло сделать камень хитом. Туристы стали приезжать толпами.

А чтобы фото стали ещё более удивительными, посетителям помогают местные фотографы. Они знают лучшие ракурсы и позы, и за небольшую плату готовы сделать снимок на профессиональную аппаратуру.

[Бернарду Бауман Каэлью, фотограф]:«Идея в том, чтобы это выглядело так, как будто это опасно, поэтому мы делаем фотографию, на которой не видно земли, будто вы висите над бездной».

Место настолько популярно, что его также признали «нематериальным наследием Рио-де-Жанейро».

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