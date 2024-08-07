Для норвежского олимпийского чемпиона разработали суперкроссовки

Уникальную обувь разработали специально для олимпийского чемпиона по бегу на 400 метров с барьерами Карстена Вархольма..

Уникальную обувь разработали специально для олимпийского чемпиона по бегу на 400 метров с барьерами Карстена Вархольма из Норвегии. И её он наденет, когда будет защищать свой титул на Олимпиаде в Париже.

Для разработки кроссовок норвежец специально поехал на фабрику во Вьетнаме со своим спонсором Puma. Там он долго тестировал модель Berserker. В итоге для него изготовили около 12 её прототипов, каждый из которых довели до совершенства.

На подошве таких кроссовок есть специальный шип спереди, специально адаптированный к манере бега Вархольма и тому, как он приземляется после преодоления барьера.

На работу ушло 12 месяцев.

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[Хосе Ван Дер Вин, представительница Puma]:

«Супершипы могут дать вам ускорение во время бега на 1-2%. Это разница, которая часто определяет победителя, потому что разрыв в лёгкой атлетике нередко мизерный, и эти 1-2% действительно играют роль».

Мировой рекорд 28-летнего Вархольма составляет 45,94 секунды. То есть разница между золотом и серебром измерялась даже не в десятых.

Технология создания специальной обуви существует в той или иной форме последние 100 лет. К примеру, американский легкоатлет Джесси Оуэнс, четырёхкратный призёр Олимпиады 1936 года, также использовал модифицированные кроссовки. Это позволило ему значительно ускориться.

Представитель Puma говорит, что последние разработки в области обуви могли бы позволить обладателю мирового рекорда с Ямайки Усэйну Болту пробежать 100 метров ещё быстрее.

[Стив Лэнджис, представитель Puma]:

«Если вы посмотрите, что носил Усэйн Болт, можете представить, как бы быстро он бежал, если бы был с супершипами».

Впрочем, бывший олимпийский чемпион в беге на 100 метров Линфорд Кристи считает, что забеги по-прежнему выигрываются в голове, а не в лаборатории.

[Линфорд Кристи, бывший олимпийский чемпион в беге на 100 метров]:

«Знаете, обувь помогла мне чувствовать себя увереннее. Но я думаю, что это поколение слишком полагается на обувь. Если у них нет обуви, они боятся, что не смогут быстро бежать. Но это не оправдание, поскольку у них уже всё есть при себе».

Обувные компании ежегодно вкладывают миллионы долларов в технологии, чтобы дать спортсменам незначительные преимущества.

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