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«Он крутой»: Трамп прибыл на съезд своей партии с повязкой на ухе

«Он крутой»: Трамп прибыл на съезд своей партии с повязкой на ухе

Дональд Трамп триумфально появился в первый вечер Национального съезда Республиканской партии в городе Милуоки штата Висконсин...

Дата загрузки: 2024-07-16

«Он крутой»: Трамп прибыл на съезд своей партии с повязкой на ухе
Дональд Трамп триумфально появился в первый вечер Национального съезда Республиканской партии в городе Милуоки штата Висконсин. Он предстал перед собравшимися с повязкой на ухе всего через два дня после покушения на него.

[Эд Шумейкер, делегат от Флориды]:
«Он очень воодушевлён. Это вселяет надежду. Это сильный человек. Он крутой, и он будет бороться за каждого американца».

Дональда Трампа сопровождал сенатор Джей Ди Вэнс. Ранее в тот же день его выбрали кандидатом в вице-президенты от Республиканский партии.

Трамп должен официально подтвердить свою кандидатуру на выступлении в четверг.

[Джордж Джекоу, делегат от Флориды]:
«Мне нравится. Он подтвердил своё величие и наследие. Он просто продолжает расти без остановки. Это удивительно. Историческое время, и мы часть этой истории».

Четырёхдневный съезд начался менее чем через 48 часов после того, как вооруженный мужчина открыл огонь на митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, убив одного посетителя и ранив экс-президента, а также ещё двоих человек. Нападавшего застрелили, его мотивы остаются неясными.

Сам Дональд Трамп после происшествия сказал, что его спас поворот головы в последнюю секунду. Он повернулся немного вправо, чтобы прочитать плакат с надписью про нелегальных мигрантов.

Тем временем, суд во Флориде прекратил уголовное дело, в рамках которого Дональда Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов после его ухода с поста.

Судья выяснила, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий обвинение, был назначен незаконно.

В июне прошлого года Смит объявил об обвинениях против Трампа. Он заявил, что тот умышленно хранил конфиденциальные документы в своём особняке Мар-а-Лаго, а также препятствовал попыткам правительства вернуть эти материалы.

Теперь суд выяснил, что Смит не имел полномочий возбуждать дело.
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