Дональд Трамп триумфально появился в первый вечер Национального съезда Республиканской партии в городе Милуоки штата Висконсин...

«Он крутой»: Трамп прибыл на съезд своей партии с повязкой на ухе

Дональд Трамп триумфально появился в первый вечер Национального съезда Республиканской партии в городе Милуоки штата Висконсин. Он предстал перед собравшимися с повязкой на ухе всего через два дня после покушения на него. [Эд Шумейкер, делегат от Флориды]:«Он очень воодушевлён. Это вселяет надежду. Это сильный человек. Он крутой, и он будет бороться за каждого американца».

Дональда Трампа сопровождал сенатор Джей Ди Вэнс. Ранее в тот же день его выбрали кандидатом в вице-президенты от Республиканский партии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Трамп должен официально подтвердить свою кандидатуру на выступлении в четверг.

[Джордж Джекоу, делегат от Флориды]:«Мне нравится. Он подтвердил своё величие и наследие. Он просто продолжает расти без остановки. Это удивительно. Историческое время, и мы часть этой истории».

Четырёхдневный съезд начался менее чем через 48 часов после того, как вооруженный мужчина открыл огонь на митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, убив одного посетителя и ранив экс-президента, а также ещё двоих человек. Нападавшего застрелили, его мотивы остаются неясными.

Сам Дональд Трамп после происшествия сказал, что его спас поворот головы в последнюю секунду. Он повернулся немного вправо, чтобы прочитать плакат с надписью про нелегальных мигрантов.

Тем временем, суд во Флориде прекратил уголовное дело, в рамках которого Дональда Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов после его ухода с поста.

Судья выяснила, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий обвинение, был назначен незаконно.

В июне прошлого года Смит объявил об обвинениях против Трампа. Он заявил, что тот умышленно хранил конфиденциальные документы в своём особняке Мар-а-Лаго, а также препятствовал попыткам правительства вернуть эти материалы.

Теперь суд выяснил, что Смит не имел полномочий возбуждать дело.

Короткая ссылка на эту страницу: