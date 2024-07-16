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В Кении найден серийный убийца, жертвами которого стали 42 женщины

В Кении найден серийный убийца, жертвами которого стали 42 женщины

В Кении арестовали предполагаемого серийного убийцу, который убил 42 женщины. Перед этим в мусорном карьере в..

Дата загрузки: 2024-07-16

В Кении найден серийный убийца, жертвами которого стали 42 женщины
В Кении арестовали предполагаемого серийного убийцу, который убил 42 женщины. Перед этим в мусорном карьере в столице Найроби обнаружили несколько тел жертв. К настоящему времени извлекли уже девять.

[Амин Мохамед, глава Управления уголовных расследований]:
«Подозреваемый признался, что заманил и убил 42 женщины и избавился от их тел на свалке. Все они были убиты в период с 2022 года по 11 июля 2024 года. Подозреваемый утверждал, что его первой жертвой была его жена».

Полиция арестовала подозреваемого в баре, когда тот смотрел финал Евро-2024. Это местный житель Коллинс Джумайси. Ему 33 года.

[Амин Мохамед, глава Управления уголовных расследований]:
«Становится ясно, что мы имеем дело с серийным убийцей-психопатом, который не уважает человеческую жизнь».

В доме Джумайси обнаружили несколько мобильных телефонов, удостоверения личности, мачете, промышленные резиновые перчатки, рулоны скотча и нейлоновые мешки – такие же, в каких нашли тела жертв. Также были обнаружены личные женские вещи.
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