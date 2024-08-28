Из-за масштабных пожаров в регионе Санта-Крус на востоке Боливии под угрозой оказались ценные культурные объекты. Это..

Лесные пожары в Боливии и Бразилии: под угрозой люди и исторические объекты

Из-за масштабных пожаров в регионе Санта-Крус на востоке Боливии под угрозой оказались ценные культурные объекты. Это старинный кафедральный собор в Консепсьоне в провинции Ньюфло-де-Чавес. Храм построен в начале XVIII века. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. [Адалид Ордоньес Палачай, священник]:«Мы живём в постоянной опасности, поскольку в разных районах могут вспыхнуть пожары. В этом году большинство из них вызваны поджогами».

В храме хранится бесценная коллекция музыкальных рукописей эпохи барокко и произведений искусства народности чикитано. В регионе есть ещё шесть старинных храмов, где также есть исторические реликвии.

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[Мильтон Вильявисенсио Дуран, реставратор]:«Мы живём в регионе, где стоит засуха. Мы также страдаем от стихийных бедствий, таких как лесные пожары и загрязнение природы. Сейчас небо затянуто дымом. Из-за него не виден окружающий пейзаж. Это причиняет нам боль».

К проблеме пожаров решили привлечь внимание коренные жители из народности чикитано. Они исполнили несколько мелодий прямо на пепелище, оставленном пожаром.

В последний месяц в регионе Санта-Крус, где выращивают много сои, произошло 35 возгораний. Огнём выжгло почти два миллиона гектаров земли. Местные СМИ пишут, что причиной пожаров стало подсечно-огневое земледелие.

От пожаров страдает и Бразилия. Манаус – столица штата Амазонас – окутан дымом. Местные жители тревожатся за своё здоровье.

[Рената, жительница Манауса]:«Оглядевшись, думаешь, что будет дождь, поскольку очень жарко. Но это дым. И самое неприятное, что власти ничего не делают. И такое происходит не только здесь, в Манаусе».

В штате Сан-Паулу зафиксировали 2100 пожаров на плантациях сахарного тростника. Выгорело 59 000 гектаров земли. Ущерб превысил 63 миллиона долларов. На долю Сан-Паулу приходится примерно половина посевов сахарного тростника в Бразилии.

По данным местных чиновников, пожары начались в разных местах одновременно. Это значит, что они не были случайными. Полиция задержала подозреваемых в поджогах. Некоторые из них заявили, что состоят в бандах, а поджоги – это месть властям за борьбу с организованной преступностью.

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