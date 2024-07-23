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Пакистан потребует от китайских ТЭС перейти на местный уголь

Пакистан потребует от китайских ТЭС перейти на местный уголь

Пакистан потребует от китайских электростанций, работающих в стране, перейти на местный уголь из пакистанского региона Тар...

Дата загрузки: 2024-07-23

Пакистан потребует от китайских ТЭС перейти на местный уголь
Пакистан потребует от китайских электростанций, работающих в стране, перейти на местный уголь из пакистанского региона Тар. Пока китайские ТЭС используют импортный.

[Аваис Легари, представитель Министерства энергетики]:
«Одна из ключевых целей, которую я преследую, – это перевод наших импортных угольных установок на местный уголь, что окажет огромное влияние на стоимость электроэнергии в ближайшем будущем».

Исламабад также может начать переговоры о перепрофилировании долга энергетического сектора Пакистана. Этот вопрос пакистанская делегация обсудит во время визита в Пекин.

Пакистанские политики обсудят структурные реформы в энергетическом секторе, предложенные Международным валютным фондом, который на прошлой неделе согласовал Исламабаду финансовую помощь в размере семи миллиардов долларов.

[Аваис Легари, представитель Министерства энергетики]:
«Наша главная задача – чтобы спрос перестал сокращаться. Я не знаю, насколько он будет гибким. Но думаю, что спрос будет под давлением, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев».

Пакистан накопил огромный долг. При этом соседний Китай реализовал в стране энергетические проекты на сумму более 20 миллиардов долларов.
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