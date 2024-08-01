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Праздничный стол и подарки: в Московском зоопарке отмечают день рождения панды Диндин

Праздничный стол и подарки: в Московском зоопарке отмечают день рождения панды Диндин

Большая панда Диндин празднует свой седьмой день рождения в Московском зоопарке. Для неё накрыли праздничный стол..

Дата загрузки: 2024-08-01

Праздничный стол и подарки: в Московском зоопарке отмечают день рождения панды Диндин
Большая панда Диндин празднует свой седьмой день рождения в Московском зоопарке. Для неё накрыли праздничный стол с самоваром и чашками – всё сделано из её любимого бамбука.

Диндин приехала из Китая в Москву пять лет назад. А в прошлом году у неё родился детёныш – девочка. Назвали Катюшей.

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«Сейчас она всё своё время уделяет непосредственно Катюше. И такая настоящая, правильная, гиперответственная мама. Характер у неё со временем не изменился. Какая она приехала – требовательная, такая леди-леди – такая она и осталась».

Для Диндин приготовили мешок с подарками и, конечно же, праздничный торт из фруктов и овощей.

День рождения отметил и Жуи – папа Катюши. Ему исполнилось восемь лет.

В честь этих двух событий в Московском зоопарке проводят праздничные мероприятия. Гости могут поучаствовать в тематических экскурсиях, квестах и мастер-классах и посмотреть фильмы. Праздник продлится до 4 августа.
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