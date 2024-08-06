Сотни сомалийцев вышли на акцию протеста в столице Могадишо. Именно здесь, на пляже Лидо, 2 августа..

Сомалийцы протестуют после теракта в Могадишо, который убил десятки людей

Сотни сомалийцев вышли на акцию протеста в столице Могадишо.

Именно здесь, на пляже Лидо, 2 августа погибли, по меньшей мере, 37 мирных жителей и ещё 212 получили ранения. В популярном пляжном ресторане прогремел взрыв.

Это стало одной из самых смертоносных атак для восточноафриканской страны за последние годы.

Люди называют происходящее национальной катастрофой и требуют от властей принять меры.

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[жительница Могадишо]:

«Здесь произошло массовое убийство, и это национальное бедствие. Кто-то должен за это ответить. Случившееся в Могадишо должно всех насторожить. Мы должны защищать нашу страну от таких врагов, и мы должны защищать наш народ от таких действий, которые продолжают повторяться». [Мохаммед Абдулкадир, организатор акции протеста]:

«Сомалийская молодёжь не должна подвергаться ежедневным расправам, особенно в общественных местах. Мы должны защищать свою страну. 70% населения Сомали – это молодые люди. Вы знаете, что нам некуда бежать, мы должны остаться и защищать себя в своей стране».

Напомним, в октябре 2022 года на оживлённом перекрестке в Могадишо взорвались две заминированные машины. Тогда погибло не менее 100 человек и 300 получили ранения.

Как правило, за подобные теракты берёт ответственность группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой», запрещенной в России и других странах. Ранее «Аш-Шабаб» контролировала обширную территорию Сомали, но два года назад правительственные силы оттеснили её контрнаступлениями. Тем не менее, боевики продолжают наносить серьёзные удары по правительственным, коммерческим и военным объектам страны, в том числе совершают смертоносные атаки на отели.

За теракт на пляже Лидо ответственность пока никто не взял.

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