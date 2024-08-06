Греческие фермеры столкнулись в новым бедствием после наводнений – козьей чумой

После катастрофических наводнений в прошлом году греческие фермеры столкнулись с новым кризисом – козьей чумой. Вирус..

После катастрофических наводнений в прошлом году греческие фермеры столкнулись с новым кризисом – козьей чумой.

Вирус впервые обнаружили в Греции в июле. Он не заражает людей, но очень заразен для коз и овец и может убить до 70% инфицированных животных.

Если подтверждают хотя бы один случай, то на убой отправляют всё стадо. уже уничтожили тысячи животных.

Распространение вируса заставляет фермеров принимать строгие меры для защиты своего скота.

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[Иоанна Карра, владелица молочной фермы]:«Прежде всего, всё стадо огорожено, ни один транспорт не заезжает внутрь. Если какой-то по необходимости всё же заезжает, например, чтобы забрать молоко и доставить корм, то его опрыскивают перед въездом».

В сентябре 2023 года ферму Иоанны Карры опустошило наводнение. В целом оно затронуло около 30 000 фермеров.

Владелица вспоминает, что тогда утонуло 750 из её 800 животных. Говорит, что в этом году даже малейший ущерб приведёт её к разорению.

Фермеры говорят, что вирус попал в Грецию, поскольку из-за нехватки ветеринаров проводили недостаточно проверок импортируемых в страну животных.

Недавно ввели временный запрет на убой и перемещение овец и коз. Это означает, что Карра не может покупать больше животных, чтобы пополнить стадо, но может продавать молоко.

Правительство говорит, что источник вируса всё ещё не определили. При этом оно уверено, что его завезли из другой страны. А пострадавшим фермерам обещают компенсации.

Козью чуму впервые обнаружили в Кот-д’Ивуаре в 1942 году. Предполагается, что эта болезнь ежегодно приносит потери в размере более двух миллиардов долларов.

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