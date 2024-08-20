Светильники из тыкв делает дизайнер из Косово

Современный светильник с оттенком дизайна XX столетия. Эти уникальные лампы и торшеры выставлены в студии в..
Дата загрузки: 2024-08-21
Эти уникальные лампы и торшеры выставлены в студии в столице Косово – Приштине.
Создаёт их Фитора Сила – дизайнер интерьеров и 3D-художница.
Самое интересное в том, что для абажуров она использует тыквы горлянки.[Фитора Сила, дизайнер]:
«Такие абажуры отличаются от обычных тем, что они полностью из природных материалов. Они экологичны и органичны».
Светильники начинают свою жизнь на этой ферме в деревне Бресальц, в 40 километрах от Приштины. Отец и дядя Силы засадили тыквами горлянками 80 соток земли.
Сама дизайнер говорит, что вдохновением для неё стало то, как старшие поколения использовали эти плоды для производства кувшинов. Кроме того, в прошлом считалось, что тыквы горлянки защищают от злых духов.[Фитора Сила, дизайнер]:
«Тыква всегда занимала особое место как предмет декора. Она была с нами, где бы мы ни жили. Будучи дизайнером по профессии, я пришла к идее оживить её, наделив новой функцией».
Прежде чем с тыквами можно начать работать, их очищают от семян и высушивают.
Затем остаётся выбрать цвет и добавить небольшие детали, например, дополнительные отверстия, чтобы свет мог выходить наружу. Затем специалист вставляет необходимые детали, чтобы они превратились в лампы.
Эта клиентка купила сразу две лампы в свою спальню.[Ньомза Хаволли, покупательница]:
«Мы всегда использовали органические материалы в нашем доме, такие как дерево, камень и прочие. Как только мы увидели лампы-тыквы, то сразу захотели купить такие домой».
Каждый экземпляр ламп уникален. Они доступны в разных размерах, стилях и цветах. Стоят такие от 30 до 55 евро.
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