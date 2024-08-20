Малайзия представила план «усыновления орангутанов» для импортёров пальмового масла

Компании, импортирующие пальмовое масло из Малайзии, смогут брать на содержание орангутанов. Однако приматы не будут покидать..

Компании, импортирующие пальмовое масло из Малайзии, смогут брать на содержание орангутанов. Однако приматы не будут покидать страну. Об этом заявил министр аграрно-сырьевого хозяйства, сказав, что это будет происходить в рамках пересмотренной программы сохранения редкого вида.

В мае министр предложил отправлять орангутанов за границу в качестве подарков торговым партнёрам страны. Однако этот план не понравился природозащитникам. Они выразили опасения, что в этом случае гарантировать благополучие животных будет невозможно.

После этого власти изменили стратегию. Они решили отдавать орангутанов на усыновление, но только с условием, что они останутся в Малайзии.

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[Джохари Абдул Гани, министр аграрно-сырьевого хозяйства]:

«Животные не могут покидать свою естественную среду обитания. Мы должны держать их здесь. А если другие страны и покупатели нашего пальмового масла захотят, то мы будем работать вместе, чтобы навечно сохранить эти леса».

Сегодня в малазийском штате Сабах обитает около 15 тысяч орангутанов. А в соседнем Сараваке – около 2000.

По словам министра, средства, полученные от компаний, которые берут орангутанов, распределят среди неправительственных организаций. А те, в свою очередь, будут заботиться о животных и охранять их под наблюдением властей штата.

Сегодня орангутанам угрожает исчезновение из-за потери среды обитания. Их леса вырубают под пальмовые плантации. Защитники животных говорят, что необходимо строить зелёные коридоры между фрагментированными частями лесов. Только так можно обеспечить генетическое разнообразие популяции.

[Марк Анкреназ, защитник природы]:«Мы находимся в ситуации, когда орангутаны всё чаще встречаются в нелесных районах, в местах, где преобладает сельское хозяйство, в деревнях, в садах и так далее. Так что это новая ситуация. Если мы хотим защитить орангутанов, нам нужно научиться сосуществовать с этим видом».

Схему передачи орангутанов назвали «обезьяньей дипломатией». Её представили в мае после того, как в прошлом году Европейский союз одобрил запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов.

Малайзия – второй по величине в мире производитель пальмового масла, которое используется для производства широкого спектра товаров: от губной помады до пиццы. Страна назвала закон дискриминационным.

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