Малайзия представила план «усыновления орангутанов» для импортёров пальмового масла

Компании, импортирующие пальмовое масло из Малайзии, смогут брать на содержание орангутанов. Однако приматы не будут покидать..
Дата загрузки: 2024-08-21
В мае министр предложил отправлять орангутанов за границу в качестве подарков торговым партнёрам страны. Однако этот план не понравился природозащитникам. Они выразили опасения, что в этом случае гарантировать благополучие животных будет невозможно.
После этого власти изменили стратегию. Они решили отдавать орангутанов на усыновление, но только с условием, что они останутся в Малайзии.[Джохари Абдул Гани, министр аграрно-сырьевого хозяйства]:
«Животные не могут покидать свою естественную среду обитания. Мы должны держать их здесь. А если другие страны и покупатели нашего пальмового масла захотят, то мы будем работать вместе, чтобы навечно сохранить эти леса».
Сегодня в малазийском штате Сабах обитает около 15 тысяч орангутанов. А в соседнем Сараваке – около 2000.
По словам министра, средства, полученные от компаний, которые берут орангутанов, распределят среди неправительственных организаций. А те, в свою очередь, будут заботиться о животных и охранять их под наблюдением властей штата.
Сегодня орангутанам угрожает исчезновение из-за потери среды обитания. Их леса вырубают под пальмовые плантации. Защитники животных говорят, что необходимо строить зелёные коридоры между фрагментированными частями лесов. Только так можно обеспечить генетическое разнообразие популяции.[Марк Анкреназ, защитник природы]:
«Мы находимся в ситуации, когда орангутаны всё чаще встречаются в нелесных районах, в местах, где преобладает сельское хозяйство, в деревнях, в садах и так далее. Так что это новая ситуация. Если мы хотим защитить орангутанов, нам нужно научиться сосуществовать с этим видом».
Схему передачи орангутанов назвали «обезьяньей дипломатией». Её представили в мае после того, как в прошлом году Европейский союз одобрил запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов.
Малайзия – второй по величине в мире производитель пальмового масла, которое используется для производства широкого спектра товаров: от губной помады до пиццы. Страна назвала закон дискриминационным.
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